Юрий Бородавко: «Есть небольшое разочарование, что Большунов не может представлять себя и страну на международных соревнованиях»
Бородавко высказался о том, что Большунов не может выступать на международных стартах.
В этом сезоне Александр Большунов выиграл 12 гонок подряд на Кубке России по лыжам.
– Нет ли у вас чувства обиды, что Александр Большунов в расцвете карьеры не может показывать свой уровень на международных соревнованиях?
– Вопрос очень провокационный. Мы не выбираем время, в котором живем. Все происходит сейчас, и мы не можем на это повлиять. Поэтому Александр сейчас делает все, чтобы побеждать в каждой гонке.
Не могу говорить за Сашу, но есть небольшое разочарование, что он не может представлять себя и страну на международных соревнованиях, но есть неподвластные нам обстоятельства.
– Кто может прервать его победную серию?
– Не бывает непобежденных спортсменов. Саша сам говорит, что все его хотят победить, но он этого хочет больше. Это постоянная гонка, где все хотят победы, но Саша хочет больше всех, – сказал Юрий Бородавко.