Юрий Бородавко: «Есть небольшое разочарование, что Большунов не может представлять себя и страну на международных соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Бородавко высказался о том, что Большунов не может выступать на международных стартах.

В этом сезоне Александр Большунов выиграл 12 гонок подряд на Кубке России по лыжам.

– Нет ли у вас чувства обиды, что Александр Большунов в расцвете карьеры не может показывать свой уровень на международных соревнованиях?

– Вопрос очень провокационный. Мы не выбираем время, в котором живем. Все происходит сейчас, и мы не можем на это повлиять. Поэтому Александр сейчас делает все, чтобы побеждать в каждой гонке.

Не могу говорить за Сашу, но есть небольшое разочарование, что он не может представлять себя и страну на международных соревнованиях, но есть неподвластные нам обстоятельства.

– Кто может прервать его победную серию?

– Не бывает непобежденных спортсменов. Саша сам говорит, что все его хотят победить, но он этого хочет больше. Это постоянная гонка, где все хотят победы, но Саша хочет больше всех, – сказал Юрий Бородавко.

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