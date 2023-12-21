Юрий Бородавко: «Большунов – лучший спортсмен года в России сейчас. Степанова ярче и настойчивее всех проявила себя среди девушек»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Юрий Бородавко назвал Александра Большунова лучшим спортсменом года в России.

«На мой взгляд, лучший спортсмен года в России сейчас – Александр Большунов. В прошлом году он прекрасно заканчивал сезон и в этом радует нас своими победами, выиграв уже восемь гонок подряд. Желаю ему и дальше выигрывать все этапы и поддерживать свое хорошее функциональное и физическое состояние.

Среди девушек ярче и настойчивее всех проявила себя Вероника Степанова. На сегодняшний день, считаю, это отличная лыжница, которая радует нас результатами. Будем надеяться, что нас скоро допустят до международных турниров, и наша лыжная сборная будет конкурентоспособной и на мировом уровне», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года в стране, Валиева – 2-я, Овечкин, Большунов, Трусова и Медведева вошли в рейтинг

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1 комментарий
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Каждый кулик хвалит своё болото, а Юрка-шприц свой билет к деньгам.
Как минимум есть теннисисты Медведев и Рублёв, гандболистка Анна Вяхирева, хоккеисты Кучеров, Панарин. Это кто на международной арене выступает. Внутри страны есть пловцы Чикунова и Рылов.
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