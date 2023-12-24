Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд планирует принять участие в Играх-2026 в Милане

Российский сноубордист Вик Уайлд намерен выступить на Олимпиаде 2026 года.

Об этом сообщил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров во время церемонии открытия Аллеи славы зимних видов спорта на ВДНХ, где представлены медали Уайлда.

«Вик Уайлд готовится завоевать еще одну медаль на следующих Олимпийских играх, несмотря на свой возраст», – сказал Тихомиров.

Уайлд – двукратный чемпион Олимпийских игр в Сочи, бронзовый призер Пекина-2022. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США, в мае 2012 года получил российское гражданство. Сейчас спортсмену 37 лет.