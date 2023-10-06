Вик Уайлд хочет представлять Россию в МОК: «Я обратился в ОКР и Минспорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет»

Вик Уайлд намерен стать представителем России в МОК.

– Не думал о том, чтобы представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК) и бороться за права российских спортсменов?

– Да, я обратился непосредственно в Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет.

– Перед Олимпиадой в Сочи российское гражданство получил еще один иностранец – шорт-трекист Виктор Ан. Но он, в отличие от тебя, в итоге вернулся на родину в Южную Корею. Почему ты решил остаться?

– У разных людей разные пути. Я построил свою жизнь в России, и меня это устраивает. Я достиг успеха, у меня есть перспективы, и пока у меня есть возможность жить здесь, я буду это делать.

– Ты недавно признался, что все еще больше американец. Так каково это – жить иностранцу в России?

– Я вырос в США и определенно перенял менталитет этой культуры – делать все возможное для достижения своих целей. Я бы никогда не зашел так далеко и не продержался так долго в российском спорте без такого менталитета, поэтому я горжусь этим.

Быть иностранцем в России? Тут есть свои плюсы и минусы. Я не буду вдаваться в подробности, но в целом все в порядке, – сказал двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд.

«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране