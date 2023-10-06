Вик Уайлд: «Мне кажется, Олимпийские игры деградируют, когда МОК добавляет командные соревнования к видам спорта, которые индивидуальные по своей природе»

Теги сноуборд МОК Олимпийская сборная России сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Лыжи

Вик Уайлд высказался о деградации в олимпийской спортивной программе.

– В 2015 году Международный олимпийский комитет (МОК) исключил из программы Олимпийских игр параллельный слалом, в котором ты выиграли золото. Тогда ты был категорически против этого решения. Изменилось ли твое мнение сейчас?

– Я научился это отпускать. Повлиять я на это не могу, поэтому нет смысла тратить энергию. Если бы дисциплину вернули, я бы, конечно, более усердно тренировался. 

– Не кажется ли тебе, что МОК обделяет сноуборд количеством дисциплин?

– Я не совсем понимаю вопрос, но хотел бы обратить внимание вот на что. Мне кажется, что Олимпийские игры деградируют, когда МОК добавляет командные соревнования к видам спорта, которые являются индивидуальными по своей природе.

Это позволяет многим спортсменам претендовать на золотые медали, хотя у них никогда не было таланта завоевать золото самостоятельно. Следовательно, это уменьшает число тех спортсменов, которые выигрывают золото в своей индивидуальной дисциплине, – сказал двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, российский сноубордист Вик Уайлд.

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