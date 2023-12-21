Елена Вяльбе: «У Устюгова были сбои с давлением и сердцем. Болельщикам нужно набраться терпения и не обижать Сергея дурацкими высказываниями»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Сергей Устюгов Лыжи

Елена Вяльбе сообщила, что у лыжника Сергея Устюгова были проблемы с сердцем.

Устюгов – олимпийский чемпион 2022 года в эстафете. Сейчас он пропускает этап Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Если все у него сложится хорошо, то мы его увидим в Казани. Если же нет, то на Спартакиаде точно. У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт.

Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях. Давайте считать, что он сейчас делает полное техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности.

Уверена, что он сейчас на правильном пути, он выйдет на гонки и покажет свою силу. У него достаточно пороха в пороховницах. Болельщикам же нужно набраться терпения и не обижать Сергея своими дурацкими высказываниями», – цитирует «Чемпионат» слова Вяльбе из трансляции, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий