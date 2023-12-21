Елена Вяльбе: «У Устюгова были сбои с давлением и сердцем. Болельщикам нужно набраться терпения и не обижать Сергея дурацкими высказываниями»

Елена Вяльбе сообщила, что у лыжника Сергея Устюгова были проблемы с сердцем.

Устюгов – олимпийский чемпион 2022 года в эстафете. Сейчас он пропускает этап Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Если все у него сложится хорошо, то мы его увидим в Казани. Если же нет, то на Спартакиаде точно. У него после осенней простуды были сбои с давлением и сердцем, ему опять пришлось ходить в холтере. Поэтому те, кто пишет про него нехорошие вещи, вряд ли об этом знают. Я сказала ему, что нужно вылечиться до конца, а потом уже выходить на старт.

Такой опытный спортсмен, как Сергей Устюгов, должен точечно выступать на соревнованиях. Давайте считать, что он сейчас делает полное техническое обслуживание своего организма, подкрутит что-то и выйдет в полной готовности.

Уверена, что он сейчас на правильном пути, он выйдет на гонки и покажет свою силу. У него достаточно пороха в пороховницах. Болельщикам же нужно набраться терпения и не обижать Сергея своими дурацкими высказываниями», – цитирует «Чемпионат» слова Вяльбе из трансляции, организованной Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).