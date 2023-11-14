Вяльбе о самоподготовке Ступак и Устюгова: «Мы не пытаемся их переубеждать, они взрослые спортсмены. Могут самостоятельно принимать решения»

Елена Вяльбе высказалась о самоподготовке лыжников Ступак и Устюгова.

Она подчеркнула, что спортсмены могут тренироваться самостоятельно, если им так комфортно.

«Я думаю, что это только два человека – и . Мы не пытаемся их переубеждать, они взрослые и состоявшиеся спортсмены, могут тренироваться самостоятельно и принимать решения. Если им так комфортнее и удобнее, то пусть.

В целом в команде у нас, кроме двух человек, которые были в группе у (тренера) Маркуса ( )... Понятно, что у него совсем другой подход к людям, он все-таки смотрит со своей, немецкой точки зрения, у них это было как-то все слишком по-домашнему.

А наши тренеры более жесткие. Наверное, этим ребятам здесь не совсем комфортно. Но в сборной вообще, кстати, не должно быть комфортно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.