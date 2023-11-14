Вяльбе о самоподготовке Ступак и Устюгова: «Мы не пытаемся их переубеждать, они взрослые спортсмены. Могут самостоятельно принимать решения»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о самоподготовке лыжников Ступак и Устюгова.

Она подчеркнула, что спортсмены могут тренироваться самостоятельно, если им так комфортно.

«Я думаю, что это только два человека – Юлия Ступак и Сергей Устюгов. Мы не пытаемся их переубеждать, они взрослые и состоявшиеся спортсмены, могут тренироваться самостоятельно и принимать решения. Если им так комфортнее и удобнее, то пусть.

В целом в команде у нас, кроме двух человек, которые были в группе у (тренера) Маркуса (Крамера)... Понятно, что у него совсем другой подход к людям, он все-таки смотрит со своей, немецкой точки зрения, у них это было как-то все слишком по-домашнему.

А наши тренеры более жесткие. Наверное, этим ребятам здесь не совсем комфортно. Но в сборной вообще, кстати, не должно быть комфортно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Порошкин в этом подготовительном периоде больше индивидуально готовился, чем Ступак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий