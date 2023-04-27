Елена Вяльбе: «Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой Сорина»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Егор Сорин Министерство спорта России Сергей Устюгов Лыжи

Елена Вяльбе объяснила присутствие Сергея Устюгова в списке группы Егора Сорина.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной России с распределением по группам.

«Списки еще будет утверждать Минспорт. Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой Сорина. Все было принято абсолютно коллегиально вместе с Сергеем и Егором Владимировичем», – сказала глава ФЛГР.

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5 комментариев

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Sutekh Hexen
Устюгов будет подтягивать Коростелева, здорово придумали.
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SkierNSK
Помню: начиналось всё у Вяльбе с того, что все должны тренироваться в одной группе по одной программе, и только поддержка Легкова и Черноусова минспорта позволило узнать плюсы нескольких групп подготовки. Сейчас догадались сделать ещё шаг вперёд, хотя его можно было сделать ещё раньше, изучив подготовку Легкова к ОИ-14, Нортуга к ЧМ-15 и Олссона начиная с ЧМ-13.
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Evgeniy Kropachev
Ответ Ебздрогыч
Из серии: завтра в офис поеду, послезавтра из дома поработаю
если по итогу обойдёт лучшего сотрудника офиса по отчётам, то какая разница, в офисе или из дома?)
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Ебздрогыч
Из серии: завтра в офис поеду, послезавтра из дома поработаю
+1
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Olga.t
Ответ SkierNSK
Помню: начиналось всё у Вяльбе с того, что все должны тренироваться в одной группе по одной программе, и только поддержка Легкова и Черноусова минспорта позволило узнать плюсы нескольких групп подготовки. Сейчас догадались сделать ещё шаг вперёд, хотя его можно было сделать ещё раньше, изучив подготовку Легкова к ОИ-14, Нортуга к ЧМ-15 и Олссона начиная с ЧМ-13.
Профессиональная ревность со стороны Вяльбе.
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