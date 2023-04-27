Елена Вяльбе: «Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой Сорина»

Елена Вяльбе объяснила присутствие Сергея Устюгова в списке группы Егора Сорина.

Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной России с распределением по группам.

«Списки еще будет утверждать Минспорт. Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой . Все было принято абсолютно коллегиально вместе с и Егором Владимировичем», – сказала глава .