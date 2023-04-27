Елена Вяльбе: «Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой Сорина»
Елена Вяльбе объяснила присутствие Сергея Устюгова в списке группы Егора Сорина.
Сегодня Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав сборной России с распределением по группам.
«Списки еще будет утверждать Минспорт. Устюгов будет какие‑то сборы проводить самостоятельно, какие‑то – вместе с группой Сорина. Все было принято абсолютно коллегиально вместе с Сергеем и Егором Владимировичем», – сказала глава ФЛГР.
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