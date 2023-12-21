Вероника Степанова: «У тех из нас, спортсменок, кто выстроил правильную схему продвижения, нет особых оснований завидовать футболистам»

Вероника Степанова высказалась об отсутствии зависти к футболистам.

«Кстати, тут один веб-сайт проводит «народное голосование» за лучшую спортсменку года. Лучшую, я так понимаю, с точки зрения известности. Вас не удивит, что в первой десятке – в основном фигуристки и теннисистки. Есть и лыжницы, что мне нравится. А вот биатлонисток нет. Цифры проголосовавших там смешные, но тренд показан верно.

Думаю, вы уже поняли основную мысль: у тех из нас, спортсменок, кто выстроил правильную схему продвижения, нет особых оснований завидовать футболистам. Да, доходы не те, но зависти нет. Мы заняты делом 16 часов в день (8 – это все-таки сон) и такая жизнь нам нравится.

Присоединяйтесь – это не три места на пьедестале. Здесь чем больше таких громких будет, тем лучше всем нам!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».