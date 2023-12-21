Вероника Степанова: «У тех из нас, спортсменок, кто выстроил правильную схему продвижения, нет особых оснований завидовать футболистам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась об отсутствии зависти к футболистам.

«Кстати, тут один веб-сайт проводит «народное голосование» за лучшую спортсменку года. Лучшую, я так понимаю, с точки зрения известности. Вас не удивит, что в первой десятке – в основном фигуристки и теннисистки. Есть и лыжницы, что мне нравится. А вот биатлонисток нет. Цифры проголосовавших там смешные, но тренд показан верно.

Думаю, вы уже поняли основную мысль: у тех из нас, спортсменок, кто выстроил правильную схему продвижения, нет особых оснований завидовать футболистам. Да, доходы не те, но зависти нет. Мы заняты делом 16 часов в день (8 – это все-таки сон) и такая жизнь нам нравится.

Присоединяйтесь – это не три места на пьедестале. Здесь чем больше таких громких будет, тем лучше всем нам!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в колонке на «Матч ТВ».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не бомбит.
0
0
0
"выстроил правильную схему продвижения" ну если вылизывание властей это схема продвижения, то все тогда Степанова правильно сделала.
+1
-1
0
Правильно Ника, тебе зачем им завидовать, ты уже себе на депутанское кресло заработала языком😁
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий