Вероника Степанова: «У меня нет негативных чувств к пишущей прессе, просто они бесполезны. Развитие обошло их стороной»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Анастасия Фалеева Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила, почему считает бесполезной пишущую прессу.

Об этом олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете написала в колонке на «Матч ТВ».

«Все современные спортсменки делятся на две категории: тех, кто пробежал гонку, сыграл матч или партию – и отдыхать (работу закончила, расслабляюсь, а что, имею право!) И тех, кто закончив основную работу, переходит к дополнительной: съемкам, интервью, выступлениям перед фанатами. Или хотя бы вот таким колонкам.

Под лежачий (после тренировки на кровати) камень вода не течет! Если тебя, спортсменку, не устраивает материальное вознаграждение за твои успехи, посмотри, что ты сама сделала для того, чтобы стать известной и востребованной. Как ты работаешь с соцсетями, как часто появляешься на телевидении, интересна ли ты рекламщикам.

Еще раз повторю: у меня нет негативных чувств по отношению к пишущей прессе, просто они бесполезны. Развитие обошло их стороной, и на миллионную аудиторию ты никак, раздавая интервью газетам и вебсайтам, не выйдешь (Анастасия Фалеева, ты слышишь?!) Только через телевидение и студии блогеров-миллионников, что, по сути, уже формат телевидения», – написала Степанова.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис обижается на коллег.
+22
-3
+19
То ли дело колонки на Матч ТВ)))
+16
-3
+13
Ну, если бы не твой олдбой, этот поток сознания не публиковался. Все-таки надо объективно оценивать свои таланты. Пока все колонки - шариковщина.
+11
-1
+10
«Написала Степанова». Ну да, ну да.
+8
-1
+7
С чего у Степановой от Фалеевой так жеппа пригорает, что не первый раз в таких простынях её вспоминает?
+8
-2
+6
Денис, не наглей, остановись
+7
-2
+5
Ответ Владимир Зюгаев
Ахаха, как я вижу почти всем, кто комментит, что за Степанову пишет Денис, кто иронизирует над ней или подчеркивает несуразность мыслей Вероники , прилетают минусы. Уж не знаю, сама ли блогерша матч тв минусует с нескольких акков или наняты спец люди и боты. Но факт остается фактом
Давно известный факт, что у некоторые комментаторы с Матча, а также медийные персоны, которых попускают на Спортсе, заказывают ботов, чтобы наглым образом гасить негативные комментарии в их адрес, либо вовсе угрожают изданию, что засудят, потому что на их площадке какие-то анонимы порочат репутацию. Вот только проблема в том, что если этим чудикам что-то не нравится, то они вполне могут попробовать судиться с анонимом, правда закончится это всё копеечным штрафом, ведь всегда можно сослаться на оценочное суждение, а не на оскорбление, которое захочет вменить условный Ротенберг или Винер (вот комментарии про неё тут сносятся только в путь) со стороны обвинения. Про Ромашку или того же Губерниева тут вообще отдельные топики были от самого Спортса про накрутку, так что удивляться нечего. В прессе бравируют, а по факту никчёмные людишки с кучей комплексов, которые сидят и читают то, что про них пишут в интернете. Вот настолько они у нас "занятые" люди.
+5
-1
+4
Лавры Настены Ивлевой спать степашки не дают-из кожи вон лезет --а интеллект просто из всех дыр у нее лезет -она ж СДЮШ закончила а это у них спортсменов равно Кембриджу -Сорбонне.
+4
-1
+3
Ответ Чёрный тюльпан
Давно известный факт, что у некоторые комментаторы с Матча, а также медийные персоны, которых попускают на Спортсе, заказывают ботов, чтобы наглым образом гасить негативные комментарии в их адрес, либо вовсе угрожают изданию, что засудят, потому что на их площадке какие-то анонимы порочат репутацию. Вот только проблема в том, что если этим чудикам что-то не нравится, то они вполне могут попробовать судиться с анонимом, правда закончится это всё копеечным штрафом, ведь всегда можно сослаться на оценочное суждение, а не на оскорбление, которое захочет вменить условный Ротенберг или Винер (вот комментарии про неё тут сносятся только в путь) со стороны обвинения. Про Ромашку или того же Губерниева тут вообще отдельные топики были от самого Спортса про накрутку, так что удивляться нечего. В прессе бравируют, а по факту никчёмные людишки с кучей комплексов, которые сидят и читают то, что про них пишут в интернете. Вот настолько они у нас "занятые" люди.
комментарии, начинающиеся со слов Давно известный факт, обычно как раз транслируют выдумки.
+4
-2
+2
"Колонка" Степановой бесполезна. А про ее развитие вообще не стоит упоминать)
+3
-1
+2
Современный тренд: если ты глупый, необразованный, мерзкий и наглый, у тебя все шансы стать популярным и богатым. А если знаешь кому лизать и делаешь это во всеувидение, то и повыше можно оказаться.
+3
-1
+2
Денис Степанов
+2
-1
+1
Ротенберг лыжного спорта продирается сквозь дебри тёмного сознания.
+2
-1
+1
Вероника, ты интересна телевизионщикам только по одной, далеко не спортивной причине. Чтобы тебя пиарил с.ач ТВ, много ума не надо.
+2
-1
+1
Ахаха, как я вижу почти всем, кто комментит, что за Степанову пишет Денис, кто иронизирует над ней или подчеркивает несуразность мыслей Вероники , прилетают минусы. Уж не знаю, сама ли блогерша матч тв минусует с нескольких акков или наняты спец люди и боты. Но факт остается фактом
+4
-3
+1
И тебя вылечат.
+1
-1
0
А ты нужна блогерам-миллионникам?
+1
-1
0
а кто это? какая-то очередная неизвестная никому знаменитость?
+2
-2
0
Ответ rdyabin@icloud.com
Правильно сказала. На примере редакции спортс.ру это прекрасно видно.
Согласен с вами.Этот блогер,имея коварную цель,просто подставил Анастасию.Вдобавок задели Вяльбе,которая не давала никаких комментариев по поводу высказывания Фалеевой,а Губерниев воспользовался для критики.Вообще то Фалеева про нейтральность не говорила.
0
0
0
В этом с ними Степанова похожа.
+2
-2
0
Ответ Матвей Суицидин
комментарии, начинающиеся со слов Давно известный факт, обычно как раз транслируют выдумки.
О, а вот и Фрейды 21-го века подъехали с психоанализом. Надеюсь, что за защиту их интересов Вам хоть заплатили. Кушайте, не обляпайтесь:
https://www.sports.ru/hockey/1082280931.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zhaglagdonks/2701862.html
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий