Вероника Степанова: «У меня нет негативных чувств к пишущей прессе, просто они бесполезны. Развитие обошло их стороной»

Вероника Степанова объяснила, почему считает бесполезной пишущую прессу.

Об этом олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете написала в колонке на «Матч ТВ».

«Все современные спортсменки делятся на две категории: тех, кто пробежал гонку, сыграл матч или партию – и отдыхать (работу закончила, расслабляюсь, а что, имею право!) И тех, кто закончив основную работу, переходит к дополнительной: съемкам, интервью, выступлениям перед фанатами. Или хотя бы вот таким колонкам.

Под лежачий (после тренировки на кровати) камень вода не течет! Если тебя, спортсменку, не устраивает материальное вознаграждение за твои успехи, посмотри, что ты сама сделала для того, чтобы стать известной и востребованной. Как ты работаешь с соцсетями, как часто появляешься на телевидении, интересна ли ты рекламщикам.

Еще раз повторю: у меня нет негативных чувств по отношению к пишущей прессе, просто они бесполезны. Развитие обошло их стороной, и на миллионную аудиторию ты никак, раздавая интервью газетам и вебсайтам, не выйдешь (Анастасия Фалеева, ты слышишь?!) Только через телевидение и студии блогеров-миллионников, что, по сути, уже формат телевидения», – написала Степанова.