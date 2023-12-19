Вяльбе о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Очень жаль, что у Фалеевой есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Анастасия Фалеева Лыжи

Елена Вяльбе назвала неожиданными слова лыжницы Фалеевой об участии в Олимпиаде.

Ранее Анастасия Фалеева допустила, что могла бы выступить на зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – без флага и гимна России.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью.

К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы», – сказала Вяльбе.

«Морально готова, если иностранцы будут мне не рады». Она – открытие лыжного сезона и подруга Вероники Степановой

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотя бы есть , теперь, за кого поболеть. Удачи Насте. А Вяльбе здоровья- слишком много желчи до добра не доведет.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий