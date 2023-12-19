Вяльбе о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе: «Очень жаль, что у Фалеевой есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью»

Елена Вяльбе назвала неожиданными слова лыжницы Фалеевой об участии в Олимпиаде.

Ранее Анастасия Фалеева допустила, что могла бы выступить на зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – без флага и гимна России.

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью.

К сожалению, я не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верю всему тому, что написано. Могут по-разному задавать вопросы», – сказала Вяльбе.

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