Анастасия Фалеева: «Можно сколько угодно выигрывать гонки в России, но чтобы быть как Большунов, Терентьева, Степанова – нужна Олимпиада»

Анастасия Фалеева высказалась об участии в международных соревнованиях.

– Если бы у тебя была возможность, ты бы поехала сейчас на международные соревнования?

– Да. Потому что Олимпиада – главный старт в жизни для лыжника. Момент реализации, которого все ждут. Можно сколько угодно выигрывать гонки в России, но чтобы быть как Большунов, Терентьева, Степанова – нужна Олимпиада.

– Не боишься, что за границей снова столкнешься с косыми взглядами?

– Я могу судить только по интервью иностранных спортсменов, какие попадаются. Кажется, их отношение к нам по-прежнему не очень, даже в чем-то усугубилось. Но сейчас я уже морально готова, если мне не будут рады. Прошло много времени, эмоции улеглись, я еду за результатом, а не за тем, чтобы меня приняли или поняли.

Люди разные, отношение к нам тоже у всех разные. Знаю, некоторые наши ребята спокойно продолжают общаться с иностранными лыжниками.

– Вероника Степанова вот считает, что и не нужны эти международные соревнования – на Кубке России не хуже, пусть они к нам приезжают.

– Кубок России действительно классный, если к нам приедут иностранцы – я буду только рада, ха-ха, вот Кирово-Чепецк посмотрят.

Но разница между нами в том, что у Вероники есть олимпийское золото, есть командная победа на этапе Кубка мира. Она так высказывается, потому что у нее уже есть та реализация, о которой я пока только мечтаю.

– Не опасаешься, что если международная изоляция затянется, то могут возникнуть проблемы с мотивацией?

– Пока у меня мотивации полно, никаких проблем. Но могу понять и ребят, у кого встает вопрос, зачем тренироваться, как быть дальше. У меня просто, наверное, еще не так много опыта и титулов, – сказала Фалеева.

«Морально готова, если иностранцы будут мне не рады». Она – открытие лыжного сезона и подруга Вероники Степановой