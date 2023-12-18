Фалеева о колонке Степановой: «Если она может себе позволить выступать на такой платформе, то почему нет. Я редко читаю, что она пишет»

Анастасия Фалеева рассказала о дружбе с Вероникой Степановой.

– С Вероникой Степановой вы почти ровесницы и наверняка знакомы давно?

– Да, мы дружим и на сборах живем вместе. Мы знакомы еще с юниорской команды, но тогда не были подругами, просто нормально общались. Потом я попала к Егору Владимировичу (Сорину), а спустя год пришла Вероника. И вот тут уже стали дружить и соперничать на лыжне.

– Не представляю, чтобы, например, Евгения Медведева и Алина Загитова жили в одном номере.

– Наверное, мы умеем переключаться. Есть работа – тренироваться и выступать, а есть общий быт и обыкновенная жизнь. У нас много тем, много шуток, никакого соперничества вне лыжни я не ощущаю.

– Провокационный вопрос: ты подписана на колонку Степановой?

– Ха-ха, нет. Я ей так и сказала: «Можешь меня просто добавить, но денег платить не буду». Зачем мне, мы и так каждый день видимся. Но если серьезно, у нее действительно есть фанаты, которые жаждут общения. И если она может себе позволить выступать на такой платформе, то почему нет.

Честно, я крайне редко читаю, что Ника пишет. Только если что-то случайно попадется на глаза. Мы особо это не обсуждаем. Можем перекинуться мнениями по каким-то новостям, но что и как писать – Вероника сама решает, со мной не советуется.

– Вяльбе вот переживает, где Степанова берет столько времени на написание колонок. Ты как соседка по комнате точно знаешь где.

– На самом деле, это несложно. Всегда есть вечер и разгрузочные дни. В подготовительный период времени чуть больше, зимой – сложнее, но все равно невозможно думать только о лыжах. Вероника пишет колонки, я занимаюсь английским и дизайном...

Прошлый сезон у меня был провальный. После Нового года я постоянно болела и никак не могла выползти из этого состояния. И чтобы как-то отвлечься, купила онлайн-курс дизайнера интерьера. Теперь учусь разрабатывать дизайн жилых и нежилых помещений. Мне эта тема близка, а сводить весь мир только к лыжам я никогда не была готова. Спортивная карьера довольно краткосрочна, все равно чем-то придется заниматься дальше, – сказала .

«Морально готова, если иностранцы будут мне не рады». Она – открытие лыжного сезона и подруга Вероники Степановой