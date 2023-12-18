Анастасия Фалеева: «Кто-то готов ехать только с флагом и гимном, а кто-то просто хочет попасть на Игры – второго шанса может просто не случиться»

Лыжница Анастасия Фалеева высказалась о критериях МОК по допуску россиян.

– Все говорили, что спорт должен быть достаточно аполитичным, и никто не должен в это вмешиваться, но получается все наоборот. Наверное, это еще и какая-то манипуляция с их стороны, мол, «все, мы вас не допустим», и вот это долгое ожидание, что решения все время переносятся на какой-то непонятный срок. Мы просто находимся в режиме ожидания и уже отчасти смирились с этим. Думаю, нельзя так долго злиться на их решение. В какой-то момент выходит очередная новость, и ты уже на нее реагируешь так: «ну, ничего нового в целом».

Злиться на это уже нет ни сил, ни желания, да и к чему это. Мы просто ждем, пока пройдет какое-то время и вынесут какое-то решение. Сейчас вот вынесли решение по летним Олимпийским играм – как бы и сказали «можно», но как бы и не совсем «можно». И «да», и «нет». Хотите – приезжайте, но, желательно, не приезжайте. Все это очень странно.

– Они как бы выдвигают такие условия допуска, на которых не хотелось бы приезжать.

– Да. Поэтому это все очень некрасиво и печально, но еще есть время на изменение решения. Ждем лучшего.

– Главное условие – нейтральный статус, без флага и гимна, отказ от всякого рода заявлений...

– Мы уже не раз ездили без флага и гимна. Кто-то готов ехать только с флагом и гимном, а кто-то просто хочет попасть на Игры. Олимпиада – это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни. Наверное, для каждого спортсмена оно очень важно – это то, к чему ты идешь. Если есть какая-то возможность, я думаю, каждый будет за нее ухватываться как только может.

Второго такого шанса может просто не случиться – не только по каким-то внешним факторам. В силу возраста может падать результат, и в принципе банально можешь повредиться и получить травму. Пока у тебя есть возможность, ты будешь цепляться за это.

– Ты готова поехать на ближайшую Олимпиаду без флага и гимна?

– Думаю, да, – сказала .

«Морально готова, если иностранцы будут мне не рады». Она – открытие лыжного сезона и подруга Вероники Степановой