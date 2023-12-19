Юрий Бородавко: «Терентьева чувствует себя хорошо, но допуска к соревнованиям пока нет. Постоянно температура то 37,2, то 37,5 – непонятно, откуда это»
Бородавко рассказал, что у Натальи Терентьевой периодически поднимается температура.
В этом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях. В сентябре она сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.
«Наталья индивидуально готовится, тренируется. На данный момент находится дома в Твери.
Но пока вялотекущее состояние, какой‑то определенности по тому, когда выступит, нет. Чувствует себя хорошо, но допуска к соревнованиям пока нет. Постоянно температура то 37,2, 37,5. Непонятно, откуда это.
Врачи пока не могут найти причину. Температура не позволяет ей полноценно тренироваться», – сказал тренер российских лыжников.