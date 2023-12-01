Бородавко о возвращении Терентьевой к соревнованиям: «Все будет зависеть от ее здоровья»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Юрий Бородавко ответил на вопрос о возвращении Терентьевой к соревнованиям.

Наталья Терентьева пропускает первые этапы Кубка России по лыжам из-за проблем со здоровьем.

– Когда сможет тренироваться и выступать Наталья Терентьева?

– Тренироваться она может, но полноценный режим со скоростными тренировками пока противопоказан. Пока Наташа находится в щадящем режиме.

– Есть надежда, что мы увидим ее на трассе в этом сезоне?

– Все будет зависеть от ее здоровья, – сказал тренер.

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