Бородавко о возвращении Терентьевой к соревнованиям: «Все будет зависеть от ее здоровья»
Юрий Бородавко ответил на вопрос о возвращении Терентьевой к соревнованиям.
Наталья Терентьева пропускает первые этапы Кубка России по лыжам из-за проблем со здоровьем.
– Когда сможет тренироваться и выступать Наталья Терентьева?
– Тренироваться она может, но полноценный режим со скоростными тренировками пока противопоказан. Пока Наташа находится в щадящем режиме.
– Есть надежда, что мы увидим ее на трассе в этом сезоне?
– Все будет зависеть от ее здоровья, – сказал тренер.