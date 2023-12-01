Бородавко о возвращении Терентьевой к соревнованиям: «Все будет зависеть от ее здоровья»

Юрий Бородавко ответил на вопрос о возвращении Терентьевой к соревнованиям.

пропускает первые этапы Кубка России по лыжам из-за проблем со здоровьем.

– Когда сможет тренироваться и выступать Наталья Терентьева?

– Тренироваться она может, но полноценный режим со скоростными тренировками пока противопоказан. Пока Наташа находится в щадящем режиме.

– Есть надежда, что мы увидим ее на трассе в этом сезоне?

– Все будет зависеть от ее здоровья, – сказал тренер.