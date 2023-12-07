Юрий Бородавко: «Терентьева проходит обследования и полноценно к тренировкам приступить не может. Не хотелось бы, конечно, пропускать сезон»

Тренер заявил, что лыжница Наталья Терентьева пока не может начать тренировки.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 сейчас пропускает первые старты сезона в России.

– Есть ли какие-то новости о состоянии Натальи?

– Пока все как было. Наталья проходит обследования и полноценно к тренировкам приступить не может. Как только врачи разрешат, мы сразу планируем возобновить работу, но пока не получается.

Нет ясности, когда Наталье разрешат полностью вернуться на лыжню. Соответственно, не можем пока сказать, когда она начнет сезон. Настроение у Непряевой хорошее, боевое. В этом плане никаких проблем нет.

– Получается, она может пропустить весь сезон? Приближается Новый год...

– Не хотелось бы, конечно, пропускать сезон... Но пока ничего нового сказать не можем, – сказал страрший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.