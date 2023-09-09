«Женский организм – очень хрупкая конструкция». Наталья Терентьева перенесла операцию под общим наркозом

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Наталья Терентьева сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.

«Иногда полезно сделать шаг назад, чтобы потом были силы сделать два вперед, потому что женский организм очень хрупкая конструкция.

Сейчас я, к сожалению, впервые за свою карьеру столкнулась с осознанием этого, перенеся первую в своей жизни операцию под общим наркозом 😵😵‍💫.

И сразу хочу сказать, что со мной уже все хорошо 😌🙏

Я восстанавливаюсь и начинаю понемногу двигаться, но для соревнований я в ближайшие дни непригодна, и сейчас для меня актуальна цитата «нужно потренироваться...» – написала олимпийская чемпионка в соцсети.

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