Наталья Терентьева: «Не хочу сказать, что Крамер – плохой тренер, пусть даже у меня с ним не было результатов. Просто спортсмен и тренер должны сойтись по всем параметрам»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Терентьева (Непряева) Маркус Крамер Лыжи

Наталья Терентьева рассказала, почему перестала тренироваться у Маркуса Крамера.

– В 22 года вы не смогли отобраться на чемпионат мира. А в 23 уже вовсю бились за медали. Это было связано с изменением тренировочной работы и объема нагрузок? Или просто повзрослели?

– Это очень деликатный вопрос, на самом деле. В тот год, когда меня не взяли на чемпионат мира, я тренировалась у Маркуса Крамера. А в следующем сезоне стала работать с Юрием Викторовичем (Бородавко).

Ни в коем случае не хочу сказать, что Маркус плохой тренер, пусть даже у меня с ним совсем не было результатов. Просто как раз тогда я стала понимать, что спортсмен и тренер должны сойтись по всем параметрам.

Мало, чтобы атлету подходил тренировочный план. Должно быть чисто человеческое взаимопонимание, чтобы наставник, когда нужно, мог тебя замотивировать, а где-то, наоборот, остановить, сказать, мол, не горячись, поспокойнее, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

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1 комментарий
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"не хочу сказать, что Маркус плохой тренер, пусть даже у меня с ним совсем не было результатов. "

Ну, не только у тебя результатов не было. Еще у Устюгова, Белоруковой, Ретивых... Дай, господи еще запятых!
Белова, Бессмертных, и прочая и прочая. А так-то тренер хороший :)
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