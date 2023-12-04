Наталья Терентьева: «Не хочу сказать, что Крамер – плохой тренер, пусть даже у меня с ним не было результатов. Просто спортсмен и тренер должны сойтись по всем параметрам»

Наталья Терентьева рассказала, почему перестала тренироваться у Маркуса Крамера.

– В 22 года вы не смогли отобраться на чемпионат мира. А в 23 уже вовсю бились за медали. Это было связано с изменением тренировочной работы и объема нагрузок? Или просто повзрослели?

– Это очень деликатный вопрос, на самом деле. В тот год, когда меня не взяли на чемпионат мира, я тренировалась у . А в следующем сезоне стала работать с Юрием Викторовичем ( ).

Ни в коем случае не хочу сказать, что Маркус плохой тренер, пусть даже у меня с ним совсем не было результатов. Просто как раз тогда я стала понимать, что спортсмен и тренер должны сойтись по всем параметрам.

Мало, чтобы атлету подходил тренировочный план. Должно быть чисто человеческое взаимопонимание, чтобы наставник, когда нужно, мог тебя замотивировать, а где-то, наоборот, остановить, сказать, мол, не горячись, поспокойнее, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.