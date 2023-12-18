Анастасия Фалеева: «Рада, что получается себя проявлять не только в спринте, но и в длинных гонках. Хочу классно бегать все дистанции»

Анастасия Фалеева высказалась о выступлениях на Кубке России по лыжным гонкам.

– Ты среди лидеров Кубка России. Это круто?

– Конечно. Особенно рада, что получается себя проявлять не только в спринте, но и в длинных гонках. Спринт – это хорошо, но я хочу классно бегать все дистанции.

В спринте может случиться что угодно, тебя где-нибудь завалят – и все, до свидания. Если на этом твоя программа заканчивается и ты ничего больше не бежишь, выходит совсем нерадостно.

– Поэтому в женских лыжах чистых спринтеров почти не осталось?

– Наверно. Все хотят бороться за общий зачет Кубка мира, за победу в «Тур де Ски». А там нужно бежать весь тур, причем на очень хорошем уровне. У меня спринт всегда хорошо получался. Я даже в юниорскую сборную впервые попала после победы в спринте на Спартакиаде. Но сейчас понимаю, что одного спринта мало.

– У тебя есть небольшой, но все-таки опыт выступлений на этапах Кубка мира. Там по-другому?

– Сейчас на Кубке России круто как никогда. Настоящий праздник, народ на трибунах, нормальная организация. Меня особенно поразила трансляция из Вершины Теи, ребята заморочились и сделали невозможное. Раньше всем было все равно на очки, положение в общем зачете. Российские гонки считались скорее подготовкой к международным стартам. А сейчас нет такого, что какие-то старты в России считаются проходными – все важные и крутые.

Чувствуется ли разница с Кубком мира? Мне кажется, нет. Трассы плюс-минус одинаковые, бытовые условия тоже. Главное отличие – скорости на лыжне. На мировом уровне они другие. Но где мы находимся относительно них, спустя два года сложно сказать, – сказала Фалеева.