Отец Большунова о столкновении сына с Устюговым на Кубке России: «Сергей просто нагло выкидывал Александра с трассы»

Отец Большунова высказался о столкновении сына с Сергеем Устюговым.

Большунов и Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске в прошлом сезоне.

«Я был в Красногорске и видел, в каком состоянии приехал Саша. Потом пересматривал, читал слова Сергея, который то одно говорил, то второе.

Я прекрасно понимаю, что у болельщиков Сергея Устюгова свое видение той ситуации, у болельщиков – другое, а у тех, кто болеет за других лыжников, – третье. Но я скажу свое.

Спортсмен такого класса, как Устюгов, на спуске с поворотом не может случайно подталкивать левой ногой соперника – он просто нагло выкидывал его с трассы.

Это ведь как на машине, если параллельно идешь с другой машиной и заходишь в правый поворот, понятно, что тот, кто слева, улетит. Будет жесть и смерть.

Лыжник высочайшего уровня вполне мог избежать столкновения, но намеренно не сделал этого. Я имею в виду », – сказал .

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