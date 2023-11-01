Отец Большунова о столкновении сына с Устюговым на Кубке России: «Сергей просто нагло выкидывал Александра с трассы»
Отец Большунова высказался о столкновении сына с Сергеем Устюговым.
Большунов и Устюгов столкнулись в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске в прошлом сезоне.
«Я был в Красногорске и видел, в каком состоянии приехал Саша. Потом пересматривал, читал слова Сергея, который то одно говорил, то второе.
Я прекрасно понимаю, что у болельщиков Сергея Устюгова свое видение той ситуации, у болельщиков Александра Большунова – другое, а у тех, кто болеет за других лыжников, – третье. Но я скажу свое.
Спортсмен такого класса, как Устюгов, на спуске с поворотом не может случайно подталкивать левой ногой соперника – он просто нагло выкидывал его с трассы.
Это ведь как на машине, если параллельно идешь с другой машиной и заходишь в правый поворот, понятно, что тот, кто слева, улетит. Будет жесть и смерть.
Лыжник высочайшего уровня вполне мог избежать столкновения, но намеренно не сделал этого. Я имею в виду Сергея Устюгова», – сказал Большунов-старший.
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Подлый У нарушать начал еще на самой вершине спуска, когда из отстающих вдруг вылетел вперед и создал аварийную ситуацию, встав в параллель к Большунову.
А дальше совершенно верно, как говорит Большунов ст. -- он начал выжимать Саню на обочину, активно работая левой ножкой, как косой. А так как был поворот, то Большунов должен был вылететь с трассы вследствии инерции, на что устюгов и рассчитывал.
То, что виноват устюгов было ясно всем, включая даже его верных аколитов. - Ну и чудик в перьях - говорили они про свое божество, сразу после инцидента. Согласитесь, это показатель.
Позже, разумеется, верховный главнокомандующий им мозги вправил на место и сережа уже стал не так уж и виноват, но это было уже потом.
Если сереженька вдруг влетит в какое-либо древо, дуб или сосну, лично я ни грамма не удивлюсь. Бог не Ермошка видит немножко.