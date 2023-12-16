Александр Легков: «Я всегда поддерживал Путина. Считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Владимир Путин Политика Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков считает Владимира Путина лучшим президентом.

Легков вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Путина на выборы президента России в 2024 году.

«Я всегда поддерживал Владимира Путина. Я всегда со своим президентом. Он много сделал для спорта. Я считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе.

Я сам всегда рядом, если нужно. Для меня большая честь быть в «Команде Путина», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»

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43 комментария
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Перепись членов команды с девизом "Глубже, сильнее, быстрее! Вкусно и точка!"
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Мне не жаль их. Они не спортсмены. Им не нужны победы. Им важно бабло от международных преступников. И если их будут судить-им максимальный приговор, как соучастникам убийств.
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Можно сомневаться, что солнце взойдёт, но в победе Путина никогда.
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Почему он не под Авдеевкой в команде Путина? Назвался путинцем - прыгай в кузов.
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Эх, Саня, а когда-то я болел за тебя…
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Ответ Alex the brave
Можно сомневаться, что солнце взойдёт, но в победе Путина никогда.
Алекс , так прикол в том что 2 армия мира не может выйграть ту которая ветает по силе между 31и 32 местах , о какой войне может идти речь с США . они скушают нас за секунду если зеки из ЧВК до Ростова дошли и никто их не остановил .
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Никогда за него не голосовал, не поддерживал, осуждал! И всегда любил только его приемника на посту президента - добавил он через 5 лет
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Поздравляю, ШУрик, ты - балбес!
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Сегодня в публичном доме день открытых дверей что ли? Все рты открыли
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Ответ Alex the brave
Можно сомневаться, что солнце взойдёт, но в победе Путина никогда.
Так ведь он и есть солнцеликий
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То есть он поддерживает людоедство?
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посмотрим что скажет лет через 10
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Ответ inga_7z@tut.by
Перепись членов команды с девизом "Глубже, сильнее, быстрее! Вкусно и точка!"
«Вкус о.ка»
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начались традиционные соревнования,кто лучше поцелует в Ж и кого длиннее язык.
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мы становимся свидетелями рождения нового депутата
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Астмач высказался...
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Ответ Picachu
Комментарий удален модератором
Ещё хочу напомнить что если в тех года мы могли предполагать что есть шанс его поражения на выборах , то сейчас желеzобетонные 💯 за него проголосуют . тут до 2030 нам терпеть вот таких .
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Почем родной твоя речь?
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друган губерниева херни не скажет
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В конечном итоге, его ставка сыграет. Все эти ребятки из поддержки Путина в итоге что-то с этого поимеют.
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Ответ Picachu
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В истории останется
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
На Немцове можно было остановиться
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Ответ malinin
Как же я болел именно за Легкова на ОИ в Сочи, как желал его победы, радовался вместе с ним в момент триумфа на 50 км и никогда бы не подумал, что в последствии можно так разочароваться в спортсмене. Принимай он допинг, не было бы так обидно, как после таких заявлений.
Я в 2014 плакала от радости после его победы, сейчас мне стыдно за него
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Богданов - это же тот, который масон?
Ходорковский - бывший олигарх, связанный с Ротшильдами. Явлинский тоже связан с западной элитой, он даже в Бильдербергский клуб ездил.
Так что, не удивляйтесь минусам, которые вам кидают.
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Ответ inga_7z@tut.by
Перепись членов команды с девизом "Глубже, сильнее, быстрее! Вкусно и точка!"
Комментарий удален модератором
Как же я болел именно за Легкова на ОИ в Сочи, как желал его победы, радовался вместе с ним в момент триумфа на 50 км и никогда бы не подумал, что в последствии можно так разочароваться в спортсмене. Принимай он допинг, не было бы так обидно, как после таких заявлений.
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Повезло володе с народом) Я другой такой страны не знаю.

Вот недавно Вяльбе поскуливала: федерации нищие, инфраструктуры нет у 90% регионов, денег на допинг тестирование нет. Ничего нет, караул.

И тут же: он много сделал для спорта!

Врачи, учителя - то же самое.

Да что далеко ходить. У нас на заводе мой начальник (только не по инженерной, а по административной части) точно такой же. Получает копейки, ни на что не хватает, жалуется постоянно. И тут же: путин - молодец!

А спрашиваешь его, чего ты добровольцем не идешь, там и платят нормально, говорит - Я не умею.

))

Какая-то неописуемая шизофрения и полное отсутствие логики и причинно-следственных связей.
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Мда, а я когда сильно переживал за его постоянные 2е места и искренне радовался победе на Олимпиаде...
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Прикол ещё людей этих в том что
вот возьмём Минеева , да был на СВО , но как он был , он воевал прям там ? был в окопе ? нет , и этот тоже не оттуда об этом говорит .
они на гос.контрактах все
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