Александр Легков: «Я всегда поддерживал Путина. Считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе»
Олимпийский чемпион Александр Легков считает Владимира Путина лучшим президентом.
Легков вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Путина на выборы президента России в 2024 году.
«Я всегда поддерживал Владимира Путина. Я всегда со своим президентом. Он много сделал для спорта. Я считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе.
Я сам всегда рядом, если нужно. Для меня большая честь быть в «Команде Путина», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне.
Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»
Ходорковский - бывший олигарх, связанный с Ротшильдами. Явлинский тоже связан с западной элитой, он даже в Бильдербергский клуб ездил.
Так что, не удивляйтесь минусам, которые вам кидают.
Вот недавно Вяльбе поскуливала: федерации нищие, инфраструктуры нет у 90% регионов, денег на допинг тестирование нет. Ничего нет, караул.
И тут же: он много сделал для спорта!
Врачи, учителя - то же самое.
Да что далеко ходить. У нас на заводе мой начальник (только не по инженерной, а по административной части) точно такой же. Получает копейки, ни на что не хватает, жалуется постоянно. И тут же: путин - молодец!
А спрашиваешь его, чего ты добровольцем не идешь, там и платят нормально, говорит - Я не умею.
))
Какая-то неописуемая шизофрения и полное отсутствие логики и причинно-следственных связей.
вот возьмём Минеева , да был на СВО , но как он был , он воевал прям там ? был в окопе ? нет , и этот тоже не оттуда об этом говорит .
они на гос.контрактах все