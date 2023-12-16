Александр Легков: «Я всегда поддерживал Путина. Считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе»

Олимпийский чемпион Александр Легков считает Владимира Путина лучшим президентом.

Легков вошел в список людей, которые поддержали выдвижение Путина на выборы президента России в 2024 году.

«Я всегда поддерживал Владимира Путина. Я всегда со своим президентом. Он много сделал для спорта. Я считаю, что он лучший президент, и не сомневаюсь в его победе.

Я сам всегда рядом, если нужно. Для меня большая честь быть в «Команде Путина», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне.

Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина»