Александр Легков: «Уровень сборной России по лыжным гонкам растет, мы видим большую конкуренцию. Навязать борьбу лидерам могут многие»

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Александр Легков считает, что уровень сборной России по лыжным гонкам растет.

– Юрий Бородавко отметил, что пропасть между Большуновым и другими спортсменами на Кубке России начинает сокращаться. Сам Александр тоже признает, что, в том числе из‑за травмы, не может выкладываться на 200 процентов. А как бы вы оценили текущий уровень подготовки спортсменов?

– Как я вижу, многие спортсмены, которые специализируются на спринтерских дистанциях, ярко проявляют себя в гонках с раздельным стартом и масс-стартах. Я соглашусь с Юрием Викторовичем, общий уровень по сборной растет, в том числе благодаря молодым спортсменам.

Речь не только о Савелии Коростелеве, о котором все говорят. Он большой молодец, но помимо него есть еще целый ряд лыжников, которые были на лидирующих позициях в разных дисциплинах. Уровень подтягивается, и мы видим большую конкуренцию на Кубке России.

– Кто из спортсменов по итогам двух этапов Кубка запомнился лично вам?

– Конечно, в первую очередь это Большунов и Степанова. Отмечу и Анастасию Фалееву, которая выиграла два спринта и практически вырвала победу у Степановой в масс‑старте. Очень хорошо боролась.

Запомнилась и неудача Коростелева с креплением. Савелий проявил характер, не остановился, не сдался и пробовал догонять лидеров.

Прошло только два этапа, впереди еще много стартов. Но я уверен, что навязать борьбу нашим лидерам могут многие. Поверьте, нет ни одного спортсмена, который бы бежал рядом со Степановой или Большуновым и не хотел бы их обогнать, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

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