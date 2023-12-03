Александр Легков: «Конкуренции у нас в команде достаточно. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Александр Большунов Лыжи

Александр Легков считает, что в сборной России по лыжам хорошая конкуренция.

«Я думаю, что конкуренции достаточно у нас в команде. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются и могут составить конкуренцию.

Поэтому я считаю, что у нас очень много сильных спортсменов как у женщин, так и у мужчин», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014. 

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

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1 комментарий
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Да все поняли уже, Савелий, Савелий, Савелий и так во всех гонках и во всех интервью. А кроме Коростелёв других фамилий и других участников у нас нет.... Слышали мы вас Александр Геннадьевич, слышали...Ну а у женщин Степанова, Степанова, Степанова...
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