Александр Легков: «Конкуренции у нас в команде достаточно. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются»

Александр Легков считает, что в сборной России по лыжам хорошая конкуренция.

«Я думаю, что конкуренции достаточно у нас в команде. Понятно, что Большунов – явный лидер, но и другие ребята подтягиваются и могут составить конкуренцию.

Поэтому я считаю, что у нас очень много сильных спортсменов как у женщин, так и у мужчин», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах