Андерссон о победе в скиатлоне: «Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов»

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свою победу в скиатлоне.

Андерссон победила на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Второй стала американка Джесси Диггинс, третьей – норвежка Хайди Венг.

– Я решила, что сегодня мне нужна высокая скорость, и чувствовала, что у меня есть форма для этого.

– Каково было махать публике во время гонки?

– Это очень весело. Особенно когда у тебя есть небольшой запас и ты можешь поприветствовать их.

– Как бы вы оценили этот день?

– Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов, – сказала шведка.