Андерссон о победе в скиатлоне: «Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов»
Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свою победу в скиатлоне.
Андерссон победила на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Второй стала американка Джесси Диггинс, третьей – норвежка Хайди Венг.
– Я решила, что сегодня мне нужна высокая скорость, и чувствовала, что у меня есть форма для этого.
– Каково было махать публике во время гонки?
– Это очень весело. Особенно когда у тебя есть небольшой запас и ты можешь поприветствовать их.
– Как бы вы оценили этот день?
– Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов, – сказала шведка.