Андерссон о победе в скиатлоне: «Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен Эбба Андерссон Лыжи

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала свою победу в скиатлоне.

Андерссон победила на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Второй стала американка Джесси Диггинс, третьей – норвежка Хайди Венг.

– Я решила, что сегодня мне нужна высокая скорость, и чувствовала, что у меня есть форма для этого. 

– Каково было махать публике во время гонки?

– Это очень весело. Особенно когда у тебя есть небольшой запас и ты можешь поприветствовать их.

– Как бы вы оценили этот день?

– Это был хороший день. Оценю его в пять норвежских флагов, – сказала шведка.  

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1 комментарий
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Эбба большой молодец, лидировала практичесски всю гонку .. заслуженная победа и заслуженная тонкая ирония, переходящая в грубый сарказм в адрес соседей..))
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