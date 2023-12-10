«Отставание становилось все больше, и я поняла: окей, дело не только в снегопаде». В сборной Швеции рассказали о проблемах с лыжами на Кубке мира

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции Андерс Сванебо Эбба Андерссон Лыжи

В сборной Швеции рассказали о проблемах с лыжами на этапе Кубке мира.

Сегодня американка Джесси Диггинс выиграла коньковую «разделку» в Эстерсунде. Лучшей среди шведок стала Эбба Андерссон – она заняла девятое место, уступив лидеру 1 минуту 1,7 секунды.

«Это хуже того уровня, к которому мы привыкли. И я вижу, что это связано с лыжами.

Пока не могу назвать причину. Сейчас те материалы и средства, которые мы использовали, тестируются повторно. Посмотрим, что покажут тесты», – сказал тренер сборной Швеции Андерс Сванебо.

Андерссон также отметила проблему с лыжами.

«Сперва я решила, что дело в небольшом снегопаде. Но по ходу гонки, когда мое отставание становилось все больше и больше, я поняла: окей, дело не только в нем», – сказала спортсменка.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да уж.. знатно лоханулись.
+1
0
+1
А не надо было вчера Бреннан тормозить.)
0
0
0
Ответ закрыт по беспределу
Да уж.. знатно лоханулись.
Ну кстати та же Фрида, которая вроде как бессимптомно перенесла корону, могла не до конца восстановится. В спринте она тоже без особого блеска выступила. В Руке гонки на порядок лучше шли у нее. Понятно что приехала за очками, но такое выступление позиции в км не укрепило.
0
0
0
Ответ _Lena_
Ну кстати та же Фрида, которая вроде как бессимптомно перенесла корону, могла не до конца восстановится. В спринте она тоже без особого блеска выступила. В Руке гонки на порядок лучше шли у нее. Понятно что приехала за очками, но такое выступление позиции в км не укрепило.
Могла и корона сказаться. Но лыжи точно повлияли.
Слишком уж дружно шведки провалились.
0
0
0
Ответ закрыт по беспределу
Да уж.. знатно лоханулись.
Да ещё и на домашней трассе, где каждая снежинка знакома смазчикам должна быть...
0
0
0
Ответ закрыт по беспределу
Да уж.. знатно лоханулись.
Лучше уж лохануться на этапе Кубка Мира, чем на чемпионате мира
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий