«Отставание становилось все больше, и я поняла: окей, дело не только в снегопаде». В сборной Швеции рассказали о проблемах с лыжами на Кубке мира

В сборной Швеции рассказали о проблемах с лыжами на этапе Кубке мира.

Сегодня американка Джесси Диггинс выиграла коньковую «разделку» в Эстерсунде. Лучшей среди шведок стала Эбба Андерссон – она заняла девятое место, уступив лидеру 1 минуту 1,7 секунды.

«Это хуже того уровня, к которому мы привыкли. И я вижу, что это связано с лыжами.

Пока не могу назвать причину. Сейчас те материалы и средства, которые мы использовали, тестируются повторно. Посмотрим, что покажут тесты», – сказал тренер сборной Швеции Андерс Сванебо.

Андерссон также отметила проблему с лыжами.

«Сперва я решила, что дело в небольшом снегопаде. Но по ходу гонки, когда мое отставание становилось все больше и больше, я поняла: окей, дело не только в нем», – сказала спортсменка.