Егор Сорин: «Надеюсь, Степанова сохранит свое самочувствие и сможет в дальнейшем на каждом старте бороться за первое место»

Тренер Сорин оценил победу Степановой в классической «разделке» на Кубке России.

Сегодня Вероника Степанова выиграла классическую «разделку» на 5 км на этапе Кубка России по лыжам в Кирово-Чепецке.

– С самочувствием у Вероники Степановой все хорошо. Можно сказать, что сегодня она реабилитировалась за второе место в спринте. В спринтерской гонке она выбрала не совсем правильную тактику для такого круга.

Во всех забегах, начиная с четвертьфинала, Вероника лидировала, шла на первом месте, задавала темп. В таких условиях те спортсменки, которые остаются за спиной, имеют определенное преимущество. Ведь на таком легком круге довольно сложно убежать. Но ничего страшного, второе место – неплохой результат.

Конечно, хотелось бы, чтобы при нынешней конкуренции Вероника всегда была первой. Но сегодня она показала свой уровень на дистанции пять километров классикой – выиграла 14 секунд, что достаточно много. В декабре осталось пробежать четыре гонки. Надеюсь, что Вероника сохранит свое самочувствие и сможет в дальнейшем на каждом старте бороться за первое место.

– Отмена этапа в Чусовом и изменившаяся логистика как‑то повлияла на спортсменов?

– На кого‑то повлияла, а кому‑то даже сыграла на руку. У Вероники, например, появилась возможность провести больше недели дома. В Москве у нее есть все условия для тренировок, да и погода была благоприятная для подготовки. Наверное, Веронике эта ситуация сыграла на руку.

Она морально отдохнула дома. Удалось решить все проблемы, которые на этапе в Тюмени мешали ей принять участие в каждой гонке. Вероника смогла здорово подготовиться к концовке первой части сезона. Надеюсь, что она будет выходить на старт во всех гонках и показывать свой результат, – сказал .