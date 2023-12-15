Алина Пеклецова: «Для меня и для всех юниоров очень хорошо, что лидеры сборной сейчас бегают на Кубке России – мы можем равняться на них, смотреть на технику»

Лыжница Алина Пеклецова высказалась о конкуренции с лидерами сборной.

– Высокие результаты в борьбе со взрослыми соперницами придают уверенности?

– Безусловно. Я еще в прошлом сезоне почувствовала, что могу сражаться со многими. Но пока больше в своих профильных гонках. Многие же отмечают, что я хорошо бегу коньковые разделки, а с классикой возникают проблемы, да и на спринте я чувствую себя очень неуверенно.

– После твоих успехов не было завистливых разговоров за спиной?

– Ничего такого не было. У нас хорошие отношения в команде.

– А со стороны лыжниц из взрослой команды?

– Да я с ними особо и не общаюсь, чтобы заметить какие-то взгляды или изменившееся отношение.

– Перед стартом сезона болельщики в чатах усиленно разогревали тему « против », когда же они сойдутся лицом к лицу. А ты сама ждала такого противостояния?

– Не скажу, что прямо ждала этого, но мне интересно было посоревноваться с Вероникой, посмотреть себя в сравнении с ней. Посмотрела. Ну проигрыш в 30 секунд говорит за сам за себя. Это очевидный результат, что ты слабее.

Конечно, это определенный ориентир для дальнейшей работы. Для меня, да и для всех юниоров, думаю, очень хорошо, что сейчас все лидеры сборной России бегают на этапах Кубка России – мы можем равняться на них, стремиться к их результатам, смотреть на их технику.

Так что для нас огромный плюс в том, что мы можем бегать со всеми лучшими. У меня нет самоцели обыграть кого-то, нужно на себя смотреть и развиваться относительно себя, – сказала Пеклецова.