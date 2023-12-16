Клэбо о жалобе шведок на свист в Норвегии: «Возможно, это были крики торжества. Им стоит сперва уши промыть»

Теги Кубок мира сборная Норвегии сборная Швеции жен Йоханнес Клэбо Линн Сван Эмма Рибом Лыжи

Йоханнес Клэбо предложил шведским лыжницам «промыть уши» после жалоб на свист.

15 декабря на этапе в норвежском Тронхейме проходил женский спринт. Шведки Линн Сван и Эмма Рибом заняли второе и третье места соответственно, уступив норвежке Кристине Ставос Шистад.

После гонки они выразили недовольство свистом болельщиков.

«Я никакого свиста не слышал. Ну что на это сказать? Возможно, они чего-то не поняли. Возможно, это были крики торжества. Этого нам не узнать. Им стоит сперва уши промыть.

Это часть игры. Господи. Нужно радоваться, что на трибуне так много народу. Свист можно стерпеть. Предположу, что публика не имела в виду ничего плохого», – сказал норвежский лыжник, девятикратный чемпион мира Клэбо.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

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