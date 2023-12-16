Нортуг о жалобе шведских лыжниц на свист фанатов: «Если считаешь это неуважением, то лучше закончить со спортом, посидеть в библиотеке. В мой адрес звучало хрюканье, мне угрожали смертью»

Петтер Нортуг иронично ответил шведским лыжницам, жаловавшимся на свист трибун.

15 декабря на этапе в норвежском Тронхейме проходил женский спринт. Шведки Линн Сван и Эмма Рибом заняли второе и третье места соответственно, уступив норвежке Кристине Ставос Шистад. После гонки они выразили недовольство свистом болельщиков.

«В мой адрес звучало хрюканье, и народ держал в руках плакат с изображением свиньи на Кубке мира в Фалуне после ЧМ-2011 в Осло. В Стокгольме (Швеция) мне угрожали смертью.

Если ты считаешь, что свист показывает неуважение, то лучше закончить со спортом, посидеть в библиотеке и почитать книгу», – заявил 14-кратный чемпион мира из Норвегии и эксперт канала TV2 Петтер Нортуг.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?