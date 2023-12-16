Нортуг о жалобе шведских лыжниц на свист фанатов: «Если считаешь это неуважением, то лучше закончить со спортом, посидеть в библиотеке. В мой адрес звучало хрюканье, мне угрожали смертью»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции жен Петтер Нортуг Линн Сван Эмма Рибом Лыжи

Петтер Нортуг иронично ответил шведским лыжницам, жаловавшимся на свист трибун.

15 декабря на этапе в норвежском Тронхейме проходил женский спринт. Шведки Линн Сван и Эмма Рибом заняли второе и третье места соответственно, уступив норвежке Кристине Ставос Шистад. После гонки они выразили недовольство свистом болельщиков.

«В мой адрес звучало хрюканье, и народ держал в руках плакат с изображением свиньи на Кубке мира в Фалуне после ЧМ-2011 в Осло. В Стокгольме (Швеция) мне угрожали смертью.

Если ты считаешь, что свист показывает неуважение, то лучше закончить со спортом, посидеть в библиотеке и почитать книгу», – заявил 14-кратный чемпион мира из Норвегии и эксперт канала TV2 Петтер Нортуг.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

2 комментария
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В библиотеке тоже обидеть могут.
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Ответ Денис Забелин
В библиотеке тоже обидеть могут.
В библиотеке обижают тех, кто свистит
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