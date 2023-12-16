«Такое поведение неприятно. Это ребячество». Шведские лыжницы Рибом и Сван пожаловались на свист фанатов в Норвегии

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Шведские лыжницы пожаловались на поведение болельщиков на Кубке мира в Норвегии.

15 декабря на этапе в норвежском Тронхейме проходил женский спринт. Шведки Линн Сван и Эмма Рибом заняли второе и третье места соответственно, уступив норвежке Кристине Ставос Шистад. После гонки они выразили недовольство фанатами на трибунах.

«Нас, шведок, сегодня немало освистывали. Я считаю такое поведение неприятным. Вы можете болеть за кого хотите, но вам не обязательно освистывать шведских спортсменов», – сказала Рибом.

«Я просто считаю это неуважением. На прошлой неделе мы ездили [на этап Кубка мира] в Швецию, и поездка была великолепной. Я так гордилась, что шведы поддерживали всех, вне зависимости от того, кого [спортсмены] представляют. Понятно, что страна-хозяйка получает чуть больше, но освистывать кого-то – просто неуважительно. Это ребячество», – добавила Сван.

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