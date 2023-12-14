Вероника Степанова: «В лыжах и биатлоне нет представления спортсменов перед гонками. Это может не понравиться любителям старины – начнут вопить, что это цирк»

Вероника Степанова призвала сделать биатлон и лыжи привлекательнее для зрителей.

«Вот у западных лыжных и биатлонных звезд есть свои активные фан-клубы. Да, они не того размера, что у футбольных или хоккейных команд, человек по 10-20. Но зато персональные, сопровождают своего кумира где и как могут. С флагами, дудками и горячей громкой любовью.

Где у нас «фан-клуб на выезде» [Александра] Большунова или [Натальи] Терентьевой? Или даже самого, наверное, народного и любимого болельщиками Сергея Устюгова?

Что еще? Я не организатор спортивных мероприятий пока, не могу претендовать на глубокое погружение в проблему трибуны. Но могу пофантазировать, а вы скажете, читая это, – да или нет, привлекло бы это лично вас, оторвало бы от дел или дивана и привело в мороз на стадион.

Розыгрыши, конкурсы – победителю материальный приз. Шапочка от Большунова, очки Терентьевой, да и я (точнее, мои спонсоры), думаю, перчатки или лыжные палки ради такого дела не пожалею. Сейчас вошло в моду разыгрывать такие аксессуары в соцсетях – достаточно написать «участвую». Ну, так давайте усложним процесс и сделаем его «через стадион».

У нас в лыжах – да и в биатлоне – полностью отсутствует в программе соревнований представление спортсменов перед гонками. Проезд участников перед трибунами. Да, это надо как-то продумать, организовать, встроить в программу гонок. Это может не понравиться любителям старины, которые сразу начнут вопить, что это цирк и в тысяча девятьсот лохматом году настоящие лыжники так не делали.

Ну и фиг с ними, я в XX-м веке не жила и вообще убеждена, что традиции надо время от времени ломать и менять. Думаю, что лет 20 назад суровые российские тренеры не отпустили бы своих лучших лыжников сниматься накануне гонок в сюжетах для «Матч ТВ», а сейчас это нормально, не возражают, понимают. И на результатах гонок это никак не сказывается.

В рейтинговых, дорогих видах спорта, умные профессионалы ночами не спят, думают, «как нам сделать именно наш вид спорта хоть чуть, но популярнее». И придумывают.

Футбольные звезды выходят на поле за руку с маленькими спортсменами. Милая, красивая картинка, правда? Ну так на наши эмоции и рассчитано. Что мешает нам перед гонкой не просто перед трибунами проехать торжественным маршем, но держа за руку юных будущих чемпионок лет десяти?

Думаю, ради такого случая не только вся ее семья, но и вся лыжная секция приедет на стадион!» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».