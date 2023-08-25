Екатерина Смирнова чаще всех проходила проверку РУСАДА среди российских лыжников с начала 2023 года

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Екатерина Смирнова чаще всех проходила проверку РУСАДА среди лыжников в 2023-м.

Об этом свидетельствуют данные Российского антидопингового агентства (РУСДА). С начала года Смирнова тестировалась 6 раз за семь месяцев – чаще, чем кто-либо из российских лыжников.

В марте Смирнова выиграла три золота на чемпионате России в Тюмени.

По пять раз РУСАДА проверило Алену Баранову, Савелия Коростелева и Евгению Крупицкую. Четыре раза – Веронику Степанову, трижды – Наталью Непряеву и Сергея Устюгова, дважды – Александра Большунова.

По одному разу проверку проходили  Алексей Червоткин и Александр Терентьев. Также отмечается, что Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Иван Якимушкин и Денис Спицов не тестировались РУСАДА с начала года.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Язык надо придерживать, у нас разговорчивых не любят.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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