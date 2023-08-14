Панжинский о лыжных гонках в России: «Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок»

Александр Панжинский хочет, чтобы российские лыжи привлекли азиатский рынок.

«Судя по прошедшему соревнованию в Малиновке (где проходила контрольная тренировка сборной России – Sports.ru), серьезной конкуренции у Непряевой не намечается. Возможно, Вероника Степанова немножечко затаилась летом. В некоторых гонках она точно сможет посоперничать с Натальей.

У нас есть сильные спринтерши: Фалеева, Баранова. Есть Ступак, которая тренируется сейчас у Егора Сорина и хорошо выступила на Кубке Карелии. Я уверен, что этой зимой она ментально перезагрузится и сможет навязывать конкуренцию в некоторых гонках Непряевой.

Легкой прогулкой для нее эта зима не будет, но пока что Наташа – на самом деле наш лидер, на которого устремлены взгляды всех, в том числе и ее конкуренток.

Большунов пока также доказывает свое превосходство. Но Александр Терентьев уже и зимой, и летом обыгрывает его. Есть Сергей Устюгов, который еще прошлой зимой доказывал, что может обыгрывать Большунова. Есть Савелий Коростелев, который перешел к новому тренеру Егору Сорину. Думаю, грядущей зимой мы увидим повзрослевшего, возмужавшего Савелия с новыми победами.

Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок, другие дружественные нам страны. Мы знаем, что в Китае есть прекрасный спринтер. Его привлечение на российские соревнования только усилит конкуренцию и привлечет больше внимания к спорту», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.