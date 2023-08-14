Панжинский о лыжных гонках в России: «Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Александр Панжинский Сергей Устюгов Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Александр Большунов Александр Терентьев Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Кубок Карелии Лыжи

Александр Панжинский хочет, чтобы российские лыжи привлекли азиатский рынок.

«Судя по прошедшему соревнованию в Малиновке (где проходила контрольная тренировка сборной России – Sports.ru), серьезной конкуренции у Непряевой не намечается. Возможно, Вероника Степанова немножечко затаилась летом. В некоторых гонках она точно сможет посоперничать с Натальей.

У нас есть сильные спринтерши: Фалеева, Баранова. Есть Ступак, которая тренируется сейчас у Егора Сорина и хорошо выступила на Кубке Карелии. Я уверен, что этой зимой она ментально перезагрузится и сможет навязывать конкуренцию в некоторых гонках Непряевой.

Легкой прогулкой для нее эта зима не будет, но пока что Наташа – на самом деле наш лидер, на которого устремлены взгляды всех, в том числе и ее конкуренток.

Большунов пока также доказывает свое превосходство. Но Александр Терентьев уже и зимой, и летом обыгрывает его. Есть Сергей Устюгов, который еще прошлой зимой доказывал, что может обыгрывать Большунова. Есть Савелий Коростелев, который перешел к новому тренеру Егору Сорину. Думаю, грядущей зимой мы увидим повзрослевшего, возмужавшего Савелия с новыми победами.

Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок, другие дружественные нам страны. Мы знаем, что в Китае есть прекрасный спринтер. Его привлечение на российские соревнования только усилит конкуренцию и привлечет больше внимания к спорту», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.

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