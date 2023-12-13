Юлия Ступак: «Олимпиаду ничем не заменить. Дело не в регалиях и деньгах – это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2026 Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Юлия Ступак считает, что Олимпиаду для спортсменов ничем не заменить.

«Олимпиаду ничем не заменить. А чем ее можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Нигде.

У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. И прекрасно понимаю, что эти чувства рождаются и умирают в один момент. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады.

По сути, мнение федерации – самое влиятельное. По поводу допуска и всей этой шумихи: надеюсь, что мы все, как большая семья, сядем и будем общаться на эту тему. Знаю одно: я очень хочу поехать со своим гимном и под своим флагом. А как уж там будет – не знаю. Больше двух лет до Олимпиады, как это все будет – понятия не имею. Но я хочу хотя бы один раз съездить со своим флагом», – рассказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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18 комментариев
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Сейчас ей папик Степановой через аккаунт Степановой расскажет, что кубок водокачки намного престижнее и патриотичнее, платят больше денег и вообще надо соревноваться там, где больше шансов на победу. Какая олимпиада, алё?
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Очень искренне и пронзительно от Юли
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...как большая семья... только неблагополучная...
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Ответ PolarBear
Только вот беда , что статус Олимпиады стал падать хуже некуда, и просто остался стереотип от важности Олимпиады. К примеру на лыжных гонках на Олимпиаде в Пхенчхане с тремя корейскими зрителями на трибуне , всё это смотрелось как утренняя тренировка да так, что обычный рядовой этап Кубка мира где нибудь в Холменколлене или Фалуне был намного престижнее , с кучей зрителей, видеокамер ,обзора в СМИ, красивой телекартинкой и т.д.
Так здесь больше вопросов к МОК, который ради денег отдаёт ЗОИ в страны Азии, где интерес к традиционным зимним вида спорта ниже плинтуса. Проходи ОИ в Норвегии, Швеции, Австрии, Франции, трибуны ломились бы от болельщиков. А выиграть ОИ по-прежнему весьма престижно, все-таки участвуют сильнейшие.
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Человек не утратил связи с реальностью, удачи ей!
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У всех свои ни с чем не сравнимые чуВства. Большинству из нас приходится смириться с невозможностью их реализации.
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До олимпиады чуть больше двух лет, при этом надо успеть получить ещё квалификационные очки, то есть капитан Росгвардии Ступак должна получить допуск FIS и что-то показать на соревнованиях
Времени, на самом деле, очень мало
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0
Олимпиады в последние разы ( Рио-де Жанейро и прочие ) уже мало кто и смотрел . В Южной Корее на зимней даже на хоккее были полупустые трибуны. На западе тв- рейтинги тоже низкие. Но рос.спортсменам с детства рассказывало само государство ,что важнее и почётнее олимпиады зверя нет. А теперь вот такая вилка.
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Ступак может расслабиться. Кажется, что ОИ ей не светят в любом случае (если только по блату). За последние два года у нее нет ни одного нормального результата.
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Ответ GLW
деньги от государство отлично вам заменяют и ОИ и совесть
Не надо всех под одну гребенку. Думаю, многие все понимают, но являются как и все остальные заложниками системы, которую построили не сами. Дело не в людях, любой человек может проявить как лучшие, так и худшие свои качества в зависимости от поставленных перед ним условий и обстоятельств, касается, кстати, даже самых одиозных личностей.
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