Юлия Ступак: «Олимпиаду ничем не заменить. Дело не в регалиях и деньгах – это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать»

Юлия Ступак считает, что Олимпиаду для спортсменов ничем не заменить.

« ничем не заменить. А чем ее можно заменить? Дело даже не в регалиях или финансовых моментах. Это то чувство, которое ты нигде не сможешь испытать. Нигде.

У меня длинный путь, мне 28 лет, а катаюсь с шести лет. И прекрасно понимаю, что эти чувства рождаются и умирают в один момент. Чувства, которые тебе даны только тогда, когда ты стоишь на тумбе. У нас жизнь так и устроена: от и до Олимпиады.

По сути, мнение федерации – самое влиятельное. По поводу допуска и всей этой шумихи: надеюсь, что мы все, как большая семья, сядем и будем общаться на эту тему. Знаю одно: я очень хочу поехать со своим гимном и под своим флагом. А как уж там будет – не знаю. Больше двух лет до Олимпиады, как это все будет – понятия не имею. Но я хочу хотя бы один раз съездить со своим флагом», – рассказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Елена Вяльбе: «Насколько низко сейчас нужно опуститься ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры? Поменять ради этого гражданство?»