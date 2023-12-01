Елена Вяльбе: «Насколько низко сейчас нужно опуститься ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры? Поменять ради этого гражданство?»

Елена Вяльбе высказалась о переходе спортсменов в сборные других стран.

— Поступают тревожные сигналы. без согласия одобрил смену гражданства нескольких российских спортсменов. Нет опасения, что доберутся до наших лыжников?

— Для любой федерации МОК — главенствующий орган. Но не они решают. У нас есть свои правила и законы в Международной федерации лыжного спорта.

Во‑первых, без нашего разрешения никому нельзя переехать в другую страну и начать выступать за нее. Потом, у есть такое, что если ты выступал на предыдущей Олимпиаде за одну страну, то не сможешь выступать на следующих Играх за другую.

Плюс ко всему этому я могу сказать следующее. Как бы мы ни крутили, как бы что ни говорили, все всё равно знают, из какой мы страны.

Насколько низко сейчас нужно опуститься ради того, чтобы съездить на Олимпийские игры? Поменять ради этого гражданство?

Я не понимаю, что такое спортивное гражданство. Для меня все просто: я — гражданка России. Я — русская и этим горжусь. И мне кажется, спортсменам об этом тоже надо думать, — сказала

МОК утвердил переходы трех российских спортсменов в другие сборные без 3-летнего карантина