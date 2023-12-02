Юлия Ступак пропустит этап Кубка России в Чусовом

Юлия Ступак рассказала, почему не вышла на старт 1/2 финала спринта в Тюмени.

– Все сложилось хорошо [в четвертьфинале]. Но еще до старта было принято такое решение, что мы стартуем не более двух раз. По большей части для проработки, тренировки. Но нет никакой тренировки лучше, чем соревнования пробежать. Поэтому решили именно так с Егором Владимировичем [Сориным].

– Что с масс‑стартом в воскресенье?

– К сожалению, опять же не приму участия, потому что идет подготовка. По определенным причинам пришлось пропустить достаточно большое количество времени. Сейчас набираю обороты, – сказала лыжница.

сообщила, что не примет участия в третьем этапе Кубка России в Чусовом, который пройдет с 9 по 12 декабря.

«Этап в Чусовом мы пропускаем. Я остаюсь в Тюмени. Пока план – остаться в Тюмени, потренироваться. Надеюсь, что холода будут не настолько сильные. И с Кирово‑Чепецка начинаем полноценную программу», – добавила она.

Этап в Кирово‑Чепецке состоится с 20 по 24 декабря.