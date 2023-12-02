Юлия Ступак пропустит этап Кубка России в Чусовом

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Юлия Ступак рассказала, почему не вышла на старт 1/2 финала спринта в Тюмени.

– Все сложилось хорошо [в четвертьфинале]. Но еще до старта было принято такое решение, что мы стартуем не более двух раз. По большей части для проработки, тренировки. Но нет никакой тренировки лучше, чем соревнования пробежать. Поэтому решили именно так с Егором Владимировичем [Сориным].

– Что с масс‑стартом в воскресенье?

– К сожалению, опять же не приму участия, потому что идет подготовка. По определенным причинам пришлось пропустить достаточно большое количество времени. Сейчас набираю обороты, – сказала лыжница.

Ступак сообщила, что не примет участия в третьем этапе Кубка России в Чусовом, который пройдет с 9 по 12 декабря.

«Этап в Чусовом мы пропускаем. Я остаюсь в Тюмени. Пока план – остаться в Тюмени, потренироваться. Надеюсь, что холода будут не настолько сильные. И с Кирово‑Чепецка начинаем полноценную программу», – добавила она.

Этап в Кирово‑Чепецке состоится с 20 по 24 декабря.

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11 комментариев
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Как-то это неуважительно по отношению к зрителям. Проехала бы полуфинал хотя бы пешком.
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Пускай сидит дома за свой счёт
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Известные лентяи, а не спортсмены) Что сереженька, что юленька - на обоих пробы ставить негде, оба были на самоподготовке.

Это проблема не кубка, а конкретно двух трутней. Потому что не менее известный Мальцев хочет войти в тройку на кубке. И самый перспективный юниор Коростелев бежит всё. И король лыж Большунов тоже. Даже Степанова хоть и бежит выборочно, но с начала сезона и бежит на победу а не участие.

Так что с одной стороны двое известных, с другой - четверо. На одной стороне общеизветные лентяй и лентяйка, на другой - добросовестные спортсмены.
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Кто нибудь объяснит как идёт подготовка когда сезон уже стартовал))))
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Тогда и платить им надо также как они бегают
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Перетрудилась бедняга.
имхо, снять с довольствия.
Пусть спонсоры платят за её подготовку.
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Не переживайте болелы, этапа в Чусовом не будет скорее всего, морозы под 30!
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