Вероника Степанова: «Я выигрываю там, где могу выигрывать. И дальше буду так делать – выбирать старты, где могу победить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала, почему участвует в гонках выборочно.

«У нас сейчас было неожиданное межсборье. Я проводила его в Московской области, здесь есть все условия. Завтра уже буду переезжать в Кирово‑Чепецк, где пройдут третий и четвертый этапы Кубка России. Надеюсь, там все пройдет без каких‑либо отмен.

Какие еще у нас новости? Большунов выигрывает все, что может, потому что он уникум. А я выигрываю там, где я могу выигрывать, и не выступаю в тех соревнованиях, где пока не могу победить. И дальше буду так делать – выбирать старты, где могу победить», – сказала Степанова.

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7 комментариев
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Богу -божье < кесарю -кесарево!!!!
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Если все так будут делать, на старт выйдет человек 10-15.
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Первая девка на деревне. На большее не замахивается.
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поэтому на олимпиаду не поеду
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Щеглот прокомментирует? Он за такой избирательный подход беспощадно критикует Ступак и Устюгова.
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Ответ Максим Столбов
Первая девка на деревне. На большее не замахивается.
Али-луя) признался таки. Гляньте
Макс так держать!!!
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Ответ Olga.t
Щеглот прокомментирует? Он за такой избирательный подход беспощадно критикует Ступак и Устюгова.
Кто это? Щеглот?
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