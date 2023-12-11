Вероника Степанова: «Я выигрываю там, где могу выигрывать. И дальше буду так делать – выбирать старты, где могу победить»

Лыжница Вероника Степанова рассказала, почему участвует в гонках выборочно.

«У нас сейчас было неожиданное межсборье. Я проводила его в Московской области, здесь есть все условия. Завтра уже буду переезжать в Кирово‑Чепецк, где пройдут третий и четвертый этапы Кубка России. Надеюсь, там все пройдет без каких‑либо отмен.

Какие еще у нас новости? Большунов выигрывает все, что может, потому что он уникум. А я выигрываю там, где я могу выигрывать, и не выступаю в тех соревнованиях, где пока не могу победить. И дальше буду так делать – выбирать старты, где могу победить», – сказала .