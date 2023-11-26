Юрий Бородавко: «Большунов сумел выиграть, но преимущество совсем маленькое. До суперформы Александру далеко»

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Юрий Бородавко заявил, что Большунову пока далеко до «суперформы».

Сегодня на Кубке России в Вершине Теи прошли классические гонки с раздельным стартом. Победили Александр Большунов и Вероника Степанова

«Гонки прошли достаточно хорошо. Большунов сумел выиграть, но преимущество совсем маленькое, Савелий Коростелев проиграл ему всего шесть секунд.

Борьба была практически до самого финиша. Радует форма Большунова, хотя до суперформы еще достаточно далеко. При этом и коньком, и классикой, и спринт он выиграл, молодец, неплохое состояние», – сказал тренер.

«У девочек Вероника Степанова выиграла за явным преимуществом. Что приятно, она прибавила в классике и способна показывать хороший результат», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ». 

1 комментарий

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Тёма Тёма
Сан Санычу не хватает мотивации. Он привык грызть снег, один среди пяти норгов. Карьеру ломают по полной.
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+2
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