Бородавко о травме Большунова: «Выбрана правильная методика лечения, сейчас все под контролем»

Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на Кубке России.

выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

– Большунов одержал очередную победу, хотя недавно признался, что задумывался о завершении карьеры.

– Спортсменам очень часто приходят такие мысли при столь серьезных травмах. Многие великие спортсмены завершили свои карьеры именно из‑за такой травмы. К счастью, все идет так, как задумано. Выбрана правильная методика лечения, сейчас все под контролем.

– Но даже в таком состоянии у Большунова все равно нет конкурентов. Или кто‑то может с ним посоперничать?

– Все стремятся это сделать. Александр – не только лидер сборной России, он один из мировых лидеров, особенно в дистанционных гонках. Приятно, что он начинает подтверждать свой уровень и показывать, на что способен, – сказал тренер.

Мария Истомина стала второй в женской гонке на 10 км, победила Вероника Степанова.

– Ожидали прорыва на второе место от ?

– Она и в прошлом сезоне несколько раз отмечалась в призовой тройке. Сейчас Маша постепенно набирает форму. Она переболела, после этого у нее только вторая гонка.

– Но и в прошлом сезоне у нее возникали проблемы со здоровьем. Сейчас удалось преодолеть те сложности?

– Те проблемы, которые были в прошлом году, отходят на второй план. Сейчас ей помешала болезнь – была температура, болело горло. Но сейчас все прошло, – добавил .