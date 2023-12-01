Бородавко о травме Большунова: «Выбрана правильная методика лечения, сейчас все под контролем»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) травмы Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Мария Истомина Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на Кубке России.

Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

– Большунов одержал очередную победу, хотя недавно признался, что задумывался о завершении карьеры.

– Спортсменам очень часто приходят такие мысли при столь серьезных травмах. Многие великие спортсмены завершили свои карьеры именно из‑за такой травмы. К счастью, все идет так, как задумано. Выбрана правильная методика лечения, сейчас все под контролем.

– Но даже в таком состоянии у Большунова все равно нет конкурентов. Или кто‑то может с ним посоперничать?

– Все стремятся это сделать. Александр – не только лидер сборной России, он один из мировых лидеров, особенно в дистанционных гонках. Приятно, что он начинает подтверждать свой уровень и показывать, на что способен, – сказал тренер.

Мария Истомина стала второй в женской гонке на 10 км, победила Вероника Степанова.

– Ожидали прорыва на второе место от Марии Истоминой?

– Она и в прошлом сезоне несколько раз отмечалась в призовой тройке. Сейчас Маша постепенно набирает форму. Она переболела, после этого у нее только вторая гонка.

– Но и в прошлом сезоне у нее возникали проблемы со здоровьем. Сейчас удалось преодолеть те сложности?

– Те проблемы, которые были в прошлом году, отходят на второй план. Сейчас ей помешала болезнь – была температура, болело горло. Но сейчас все прошло, – добавил Бородавко.

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1 комментарий
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Хорошо бы ещё сообщать не только о Большунове и Терентьевой. А то получается в Тёи болели Червоткин и Истомина, похоже ещё и Якимушкин...
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