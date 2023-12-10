FIS оштрафовала шведского тренера Ларса Оберга за помеху Рози Бреннан во время спринта в Эстерсунде

Шведский тренер Ларс Оберг оштрафован за помеху Рози Бреннан в спринте на КМ в Эстерсунде.

Оберг помешал американской лыжнице в финале классического спринта, который прошел 9 декабря.

В итоге Международная федерация лыжных видов (FIS) оштрафовала Оберга на 500 швейцарских франков и лишила его аккредитации на коньковую «разделку», прошедшую 10 декабря.

в спринте заняла четвертое место, победила шведка .