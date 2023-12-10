Карлссон о 23-м месте в гонке: «Не хочу выступать на таком уровне. Мне неприятно, что я могу бежать только на 70 процентов от своей мощности»

Шведка Фрида Карлссон оценила выступление в коньковой «разделке» на КМ в Эстерсунде.

Сегодня Карлссон стала 23-й в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она уступила 1,35 минуты победительнице американке Джесси Диггинс.

«Плохие лыжи, плохо работающее тело. Просто плохой день на работе. Мне нужно поговорить с личным тренером, чтобы понять, как вернуться к полной работоспособности.

Не хочу выступать на таком уровне. Мне неприятно, что я могу бежать только на 70 процентов от своей мощности.

Нужно продумать план действий, надеюсь, он будет включать в себя выступление в Тронхейме, потому что сидеть дома и смотреть этап по телевизору будет совсем грустно», – сказала .

Следующий этап Кубка мира пройдет 15-17 декабря в норвежском Тронхейме.