Карлссон о 23-м месте в гонке: «Не хочу выступать на таком уровне. Мне неприятно, что я могу бежать только на 70 процентов от своей мощности»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен Фрида Карлссон Лыжи

Шведка Фрида Карлссон оценила выступление в коньковой «разделке» на КМ в Эстерсунде.

Сегодня Карлссон стала 23-й в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она уступила 1,35 минуты победительнице американке Джесси Диггинс. 

«Плохие лыжи, плохо работающее тело. Просто плохой день на работе. Мне нужно поговорить с личным тренером, чтобы понять, как вернуться к полной работоспособности. 

Не хочу выступать на таком уровне. Мне неприятно, что я могу бежать только на 70 процентов от своей мощности. 

Нужно продумать план действий, надеюсь, он будет включать в себя выступление в Тронхейме, потому что сидеть дома и смотреть этап по телевизору будет совсем грустно», – сказала Карлссон

Следующий этап Кубка мира пройдет 15-17 декабря в норвежском Тронхейме. 

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