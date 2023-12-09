Йоханнес Клэбо: «Сегодня мне хотелось бежать быстро, и последнее время тело мне это позволяет»

Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление на Кубке мира в Эстерсунде.

Сегодня он одержал победу в классическом спринте. Предыдущий этап Кубка мира в Елливаре он пропустил.

«Сегодня мне хотелось бежать быстро, и последнее время тело мне это позволяет. Сделать это в Швеции вдвойне приятно.

В Елливаре мне важнее было потренироваться, чем стартовать», – сказал Клэбо.

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен остался доволен выступлением Йоханнеса.

«Он вернулся в свою привычную форму. Это хорошо для него и для команды. Сегодня он показал класс.

У Клэбо солидный объем тренировок, но после болезни ему понадобилось время, чтобы прийти в форму», – отметил Монсен.