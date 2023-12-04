Клэбо выступит на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ранее он пропустил гонки в Елливаре

Йоханнес Клэбо вернулся в состав сборной Норвегии для участия в Кубке мира.

Как сообщает NRK, лыжник выступит на третьем этапе соревнований в шведском Эстерсунде.

Ранее Клэбо решил пропустить этап в Елливаре, чтобы уделить больше времени подготовке. Перед этим он показал один из худших стартов сезона в карьере – 3-е место в спринте и 14-е в «разделке» на Кубке мира в Руке.

«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере