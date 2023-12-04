Клэбо выступит на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде. Ранее он пропустил гонки в Елливаре

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо вернулся в состав сборной Норвегии для участия в Кубке мира.

Как сообщает NRK, лыжник выступит на третьем этапе соревнований в шведском Эстерсунде.

Ранее Клэбо решил пропустить этап в Елливаре, чтобы уделить больше времени подготовке. Перед этим он показал один из худших стартов сезона в карьере – 3-е место в спринте и 14-е в «разделке» на Кубке мира в Руке.

«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере

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5 комментариев
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Прокаповся хлопче, або що.
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Интересно, сумеет ли внучок вернуться на прежний уровень🤨
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Наверно только на спринт. Не хочет отдавать спринтерский зачёт.
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Король лыж возвращается на этапы кубка мира, чтобы продолжить борьбу за БХГ.
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Ответ Drob003
Интересно, сумеет ли внучок вернуться на прежний уровень🤨
Он постарается!
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