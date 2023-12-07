Вильям Поромаа: «Я провожу слишком много времени за видеоиграми. В нашей команде есть суперизвестный футболист»

Шведский лыжник Вильям Поромаа рассказал об увлечении компьютерными играми.

– Сколько времени ты проводишь за видеоиграми?

– Слишком много. Прямо сейчас во время болезни я тратил на них невероятное количество времени. Считаю, что это весело и хороший способ расслабиться. Многие из моих друзей находятся на расстоянии, но мы тесно общаемся, поэтому приятно посидеть и поболтать с ними. Это придает сил.

– Кто лучший и худший в твоей группе?

– Роффединьо и Линкан (Поромаа назвал никнеймы друзей – Sports.ru). Но если можно так говорить, то лучший в группе – это я. Забавно, что в нашей команде есть суперизвестный футболист, но я не буду называть его. И он тоже хорош.

– Если сказал А, то можешь сказать и Б.

– У него 10-й номер.

– Он связан с городом Сундсваллем?

– Может быть.

– Играет ли он в Бундеслиге? (журналист намекает на игрока «РБ Лейпцига» Эмиля Форсберга – Sports.ru)

– Это тоже возможно.

– И он играл за клуб «Сундсвалль» и «Мальме»?

– Может, и это ему довелось, – ответил бронзовый призер чемпионата мира-2023 по лыжным гонкам Поромаа.

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