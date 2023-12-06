Карлссон, Андерссон, Илар, Далквист, Халварссон, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Эстерсунде
Стал известен состав сборной Швеции на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Соревнования пройдут 9-10 декабря в Эстерсунде. В программе – классические спринты и коньковые «разделки» на 10 км.
Сборная Швеции
Женщины
Спринт: Эбба Андерссон, Майя Далквист, Моа Илар, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван.
10 км: Эбба Андерссон, Моа Илар, Фрида Карлссон, Луисе Линдстрем, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван.
Мужчины
Спринт: Эдвин Ангер, Эмиль Даниэльссон, Маркус Грате, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Монс Скоглунд.
10 км: Эдвин Ангер, Йенс Бурман, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Лео Юханссон, Вильям Поромаа.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде