Карлссон, Андерссон, Илар, Далквист, Халварссон, Поромаа вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Эстерсунде

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Стал известен состав сборной Швеции на третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут 9-10 декабря в Эстерсунде. В программе – классические спринты и коньковые «разделки» на 10 км.

Сборная Швеции

Женщины

Спринт: Эбба Андерссон, Майя Далквист, Моа Илар, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван.

10 км: Эбба Андерссон, Моа Илар, Фрида Карлссон, Луисе Линдстрем, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван.

Мужчины

Спринт: Эдвин Ангер, Эмиль Даниэльссон, Маркус Грате, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Монс Скоглунд.

10 км: Эдвин Ангер, Йенс Бурман, Калле Халварссон, Юхан Хагстрем, Лео Юханссон, Вильям Поромаа.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде

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