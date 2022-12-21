Йоханнес Клэбо: «Каждый день играем в Playstation с Поромаа. Мне нужен «тренировочный сбор», чтобы дать ему бой к Рождеству»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о дружбе со шведом Вильямом Поромаа.

Сейчас оба спортсмена находятся в Давосе, где планируют остаться до начала многодневки «Тур де Ски».

«Да, Вильям мой хороший друг. О нем я не смогу сказать ни одного плохого слова. Сам по себе он отличный парень.

Вильям тоже будет отмечать Рождество здесь (в Давосе), так что планирую пригласить его в наш отель на ужин в канун праздника. Возможно, ночка окажется веселой!» – рассказал Клэбо.

– Как часто вы видитесь с Поромаа?

– Частенько! У нас обоих есть Playstation, и каждый день – с тех пор, как приехали в Давос – мы играем друг против друга.

– Каждый день?

– Да. Сразу после этого интервью, возможно, вновь сыграю против Вилли.

– Во что играете?

– Сейчас в основном в Call of Duty. Я, Вилли и несколько его друзей.

– И кто же лучший?

– Вильям и в самом деле хорош. Гораздо лучше меня. Так что сейчас мне надо провести «тренировочный сбор», чтобы дать ему бой к Рождеству, – пошутил Клэбо.