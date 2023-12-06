София Лаукли: «Я люблю повеселиться, вечеринки – это нормально. У меня не бывает сильного похмелья, поэтому могу себе это позволить»

Теги лыжные гонки сборная США жен алкоголь и спорт София Лаукли Лыжи

Американская лыжница София Лаукли рассказала, что любит вечеринки с алкоголем.

Лаукли заявила, что с начала апреля она посещала вечеринки каждую субботу. 

«Вероятно, каждый испытывал то чувство, когда просыпаешься в воскресенье с тяжелой головой. Кажется, что вы заснули в шлеме, но это просто ваше собственное тело.

Я люблю повеселиться, но это меня встревожило. Это было в один из последних дней октября. И тогда я подумала: «Это безумие, прошло столько времени». 

Вечеринки в летний период – это нормально, но во время зимнего сезона я стараюсь оставаться трезвой. Впрочем, думаю, зимой тоже можно найти возможности для вечеринок. Для меня это забавное развлечение. Не похоже, что это как-то на меня влияет. 

У меня не бывает сильного похмелья, видимо, поэтому я могу себе это позволить. Пока я молода, я буду продолжать, но, вероятно, мне придется отказаться от этого через несколько лет.

Каждый должен найти свой подход к спорту. Главное – наслаждаться жизнью», – сказала лыжница в подкасте «Skirious problems».

«София все лето занимается бегом. Думаю, вечеринки для нее – это просто возможность отвлечься и сделать перерыв. Если бы у нее не было чего-то подобного, ей было бы трудно сохранять мотивацию», – отметил ведущий подкаста лыжник Мика Вермулен. 

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