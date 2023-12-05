Кубок мира по лыжным гонкам. Норвегия лидирует в медальном зачете, Швеция – 2-я, США – 3-и
Норвегия лидирует в неофициальном медальном зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
Медальный зачет сезона (золото – серебро – бронза, всего)
1. Норвегия – 5-1-5 (11)
2. Швеция – 4-3-2 (9)
3. США – 1-2-2 (5)
4. Германия – 0-1-1 (2)
5-7. Чехия – 0-1-0 (1)
5-7. Финляндия – 0-1-0 (1)
5-7. Франция – 0-1-0 (1)
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января