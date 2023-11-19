Лыжи. Турнир в Йелливаре. Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках», Халварссон и Карлссон – 2-е
Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках» на 10 км на турнире в Йелливаре.
Лыжные гонки
Турнир в Йелливаре
Йелливаре, Швеция
10 км, свободный стиль
Мужчины
1. Сирил Фендрих (Швеция) – 22.35,6
2. Калле Халварссон (Швеция) -2,8
3. Трулс Гисселманн (Швеция) – 10,8
4. Лео Юханссон (Швеция) – 14,3
5. Юхан Хагстрем (Швеция) – 14,6
6. Густаф Берглунд (Швеция) – 26,1
Женщины
1. Моа Илар (Швеция) – 25.25,1
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 3,6
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 28,6
4. Линн Сванн (Швеция) – 57,3
5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 58,8
6. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.14,7...
8. Майя Далквист (Швеция) – 1.30,1
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