Лыжи. Турнир в Йелливаре. Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках», Халварссон и Карлссон – 2-е

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Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках» на 10 км на турнире в Йелливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Йелливаре

Йелливаре, Швеция

10 км, свободный стиль

Мужчины

1. Сирил Фендрих (Швеция) – 22.35,6

2. Калле Халварссон (Швеция) -2,8

3. Трулс Гисселманн (Швеция) – 10,8

4. Лео Юханссон (Швеция) – 14,3

5. Юхан Хагстрем (Швеция) – 14,6

6. Густаф Берглунд (Швеция) – 26,1

Женщины

1. Моа Илар (Швеция) – 25.25,1 

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 3,6

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 28,6

4. Линн Сванн (Швеция) – 57,3

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 58,8

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.14,7...

8. Майя Далквист (Швеция) – 1.30,1

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8 комментариев

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Глеб Вихрев
И давно Фендрих стал шведом,,?
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SkierNSK
Илар - это прям очень неожиданно и интересно.
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gerr_max
Ответ SkierNSK
Илар - это прям очень неожиданно и интересно.
Как и братец Надин.
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Как и братец Надин.
Судя по третьиму и дальше местам, Калле ещё не разогнался (или уже не разгонится😅), как и Бурман, а уровень остальных- конец второй десятки КМ. Жалко Парамоа не бежал после падения в спринте, по нему проще было бы ориентироваться.
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Сергей Иванов
Ответ SkierNSK
Судя по третьиму и дальше местам, Калле ещё не разогнался (или уже не разгонится😅), как и Бурман, а уровень остальных- конец второй десятки КМ. Жалко Парамоа не бежал после падения в спринте, по нему проще было бы ориентироваться.
А что у Поромы сильная травма? В Руке он побежит?
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Глеб Вихрев
Ответ SkierNSK
Судя по третьиму и дальше местам, Калле ещё не разогнался (или уже не разгонится😅), как и Бурман, а уровень остальных- конец второй десятки КМ. Жалко Парамоа не бежал после падения в спринте, по нему проще было бы ориентироваться.
Если гонку выиграл лыжник не входящий даже в 30 ку на КМ -был 49 на дистанции в тотале то о каком уровне может быть речь -Калле уже сбитый летчик -ну может 2-3 гонки на КМ пройти прилично но не более.
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SkierNSK
Ответ Сергей Иванов
А что у Поромы сильная травма? В Руке он побежит?
Нет, просто ушиб, мб небольшое растяжение. Дистанцию точно побежит.
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Сергей Иванов
Ответ SkierNSK
Нет, просто ушиб, мб небольшое растяжение. Дистанцию точно побежит.
Спасибо)
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