Лыжи. Турнир в Йелливаре. Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках», Халварссон и Карлссон – 2-е

Фендрих и Илар победили в коньковых «разделках» на 10 км на турнире в Йелливаре.

Лыжные гонки

Турнир в Йелливаре

Йелливаре, Швеция

10 км, свободный стиль

Мужчины

1. Сирил Фендрих (Швеция) – 22.35,6

2. Калле Халварссон (Швеция) -2,8

3. Трулс Гисселманн (Швеция) – 10,8

4. Лео Юханссон (Швеция) – 14,3

5. Юхан Хагстрем (Швеция) – 14,6

6. Густаф Берглунд (Швеция) – 26,1

Женщины

1. Моа Илар (Швеция) – 25.25,1

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 3,6

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 28,6

4. Линн Сванн (Швеция) – 57,3

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 58,8

6. Надин Фендрих (Швейцария) – 1.14,7...

8. Майя Далквист (Швеция) – 1.30,1